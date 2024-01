Anas assume Capo Cantonieri in 14 regioni italiane a tempo indeterminato. Basta il diploma

COSENZA – Anas assume Capo Cantonieri in diverse regioni italiane da allocare a supporto delle Strutture Territoriali. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato con requisito di 2-3 anni di esperienza. La selezione è aperta a persone in possesso deldiploma di scuola secondaria di secondo grado. Lo stipendio annuo lordo previsto è di € 34.901. È possibile rispondere agli annunci entro il 12 gennaio 2024 e il 26 gennaio 2024, in base all’offerta e scegliendo in basso la regione desiderata.

Anas profili di “Capo Cantonieri” per le seguenti regioni:

PUGLIA – https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=38846

FRIULI VENEZIA GIULIA – https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=38850

LIGURIA – https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=38844

MARCHE – https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=38857

UMBRIA – https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=38859

BASILICATA – https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=38871

SICILIA – https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=38849

VALLE D’AOSTA – https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=38841

LOMBARDIA – https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=38901

PIEMONTE – https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=38843

EMILIA ROMAGNA – https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=38851

SARDEGNA – https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=38847

TOSCANA – https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=38872

VENETO – https://lavoro.humangest.it/job/view-job.php?id=38886

La figura professionale ricercata e le attività:

– Supervisionare e coordinare le attività quotidiane della squadra manutentoria e/o di pronto intervento cui è preposto assicurandone l’efficienza operativa

– Sorvegliare la tratta di competenza con l’automezzo Anas per constatare lo stato della strada e delle sue pertinenze

– Intervenire nei casi di riscontrato pericolo per la circolazione, provvedendo all’apposizione dei cartelli stradali in dotazione

– Collaborare alla ricognizione delle opere d’arte sulla base dei piani elaborati dai responsabili

– Comunicare periodicamente al diretto superiore gli interventi eseguiti con le indicazioni delle zone d’intervento e segnalare le anomalie riscontrate

– Se delegato, collaborare all’esecuzione di indagini, rilievi, misurazioni, sopralluoghi ed accertamenti tecnici

– Se adibito a compiti di sorveglianza, verificare la congruenza dei provvedimenti amministrativi rilasciati per accessi, licenze e concessioni con quanto constatato in situ.

Anas assume Capo Cantonieri. I requisiti

– Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

– Esperienza: Almeno 2 anni di esperienza professionale nell’ambito della manutenzione, preferibilmente relativa a cantieri stradali, nella cura e nel ripristino di opere e/o di tratte stradali e nel coordinamento di team operativi

– Possesso patente di tipo B in corso di validità

Requisiti graditi:

· possesso patente di tipo C in corso di validità

· possesso di abilitazione all’utilizzo di attrezzature ai sensi dell’art.73 D.Lgs 81/08

· possesso delle necessarie competenze di base per l’utilizzo del sistema operativo Microsoft Windows.

In fase di screening dei curricula verrà attribuito titolo preferenziale per l’accesso alla fase selettiva ai candidati che hanno la residenza nella Regione in cui è situata la sede di lavoro.

I requisiti sopra descritti dovranno essere dichiarati ed esplicitati nel format di compilazione per la candidatura, pena la non considerazione degli stessi. Ai fini dello screening saranno prese in considerazione le sole informazioni ed i dati inseriti nel format al momento della candidatura. Sono esclusi dalla partecipazione al processo selettivo i candidati precedentemente licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o per mancato superamento del periodo di prova per la medesima mansione in un precedente rapporto di lavoro intercorso con Anas S.p.A.

Domande per una sola struttura territoriale

Nell’ambito del presente processo di selezione, il candidato può presentare domanda di partecipazione per una sola Struttura Territoriale. Qualora il candidato, erroneamente, si candidasse a più di una struttura territoriale, non sarà presa in considerazione nessuna delle domande di partecipazione avanzate.