Anapi Pesca su Rlb: la tutela del comparto ittico tra sviluppo sostenibile e acquacoltura

COSENZA – La radio Rlb Radioattiva ha ospitato ad ottobre un format di sei puntate, realizzato con Anapi Pesca – Associazione nazionale autonoma piccoli Imprenditori della pesca – incentrate sulla necessità di far comprendere cosa fa l’associazione di categoria per il comparto ittico e soprattutto quali sono le tematiche, le criticità e anche le possibili soluzioni ad ogni problematica riscontrata nel settore. Quella del pescatore è una professione difficile, troppo spesso sottovalutata per le complicanze che vive quotidianamente.

Per tali motivi, la rubrica radiofonica “Professione Mare” ha inteso approfondire questi argomenti che sono propri del programma nazionale triennale 2023 ed ha affrontato temi cruciali quali la diversificazione dello sforzo di pesca e del prelievo di specie target, l’importanza della formazione professionale e di una nuova figura, quella dell’osservatore ambientale e delle risorse alieutiche per poi sottolineare l’impegno per la tutela e la difesa degli interessi professionali e morali della categoria, con particolare attenzione al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Tra le tematiche più importanti anche lo sviluppo sostenibile della pesca e l’acquacoltura.

Obiettivo di Anapi Pesca infatti, è agevolare i marittimi e indirizzarli verso soluzioni lavorative migliorative e indipendenti, con un occhio attento alle opportunità per i giovani che si avvicinano al settore. Tutto questo fa parte degli obiettivi strategici del Programma annuale 2023 di Anapi Pesca, sul quale il direttore generale Annamaria Mele è intervenuta esponendo il programma dell’Associazione, focalizzando l’attenzione sulla necessità di un cambio di passo tra i marittimi e soprattutto sull’attività che Anapi ha svolto sui territori per toccare il polso di ogni realtà presente in Italia.

Tra i temi affrontati, grazie anche alla presenza di numerosi ospiti e professionisti del settore, lo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura ma anche sulla sostenibilità economica e sociale del comparto, con l’obiettivo primario di fornire servizi concreti e rispondenti alle reali necessità. Proprio per i singoli territori è emersa la volontà di istituire uno sportello permanente, con la finalità di occuparsi anche di aspetti legati al welfare della categoria dei marittimi.

Nel corso delle puntate del format radiofonico, è stata evidenziata la necessità di rinnovare e adeguare l’attività produttiva legata alla pesca da un punto di vista della sostenibilità ecologica e sull’action plan finalizzato a proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente. Molta attenzione è stata data anche alla riduzione degli stock ittici. Anapi Pesca con questo percorso radiofonico ha potuto illustrare quali sono le attività in seno al comparto e a tutela dei pescatori. Tra le attività di Anapi Pesca infatti, figura anche il servizio di consulenza ad ittici e pescatori che fornisce loro informazioni e aggiornamenti di natura legale e fiscale, un aiuto nella compilazione di pratiche di agevolazione, la redazione delle buste paga o della contabilità, e sono previsti anche supporti in merito a eventuali finanziamenti e crediti.

A questi servizi si aggiunge l’assistenza tecnica per ottenere licenze, concessioni o autorizzazioni in ambito marittimo, compresi anche studi di fattibilità e una vera e propria consulenza in materia di sicurezza alimentare (volta anche all’ottenimento della certificazione Haccp). Un lavoro che intende dare la possibilità a chi opera nel settore, di vedere tutelati i propri diritti dal punto di vista giuridico ed economico.

Professione Mare

“Quello che abbiamo realizzato con Rlb – commenta Annamaria Mele, direttore generale di Anapi Pesca – è un prodotto che ha già riscosso estremo successo tra tutti i nostri associati. Abbiamo avuto modo di poterlo verificare grazie agli attestati di apprezzamento sulla trasmissione e sui temi trattati. Era per noi fondamentale farlo, in virtù del fatto che, il Piano Nazionale Triennale con l’annualità 2023 prescrive massima visibilità dei temi che abbiamo trattato. Era importante raggiungere una massa critica più ampia possibile e con questa rubrica l’abbiamo fatto, siamo riusciti nell’obiettivo. Ci auguriamo di poter continuare questa collaborazione affinché i pescatori siano sempre più informati. Un confronto che puntiamo a portare avanti su tutti i territori per far emergere le problematiche di questo comparto complicato ma allo stesso tempo che ha bisogno solo di essere semplicemente informato. Un settore troppe volte dimenticato e che invece merita il giusto rispetto, soprattutto lo meritano gli operatori economici di una filiera che è quella dell’agroalimentare, non solo della Calabria ma dell’Italia tutta. In questa epoca di transizione ecologica è necessario sostenerli nei cambiamenti”.