Altri 2,3 milioni ai piccoli comuni per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade

- Advertisement -

ROMA – Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti continua il suo impegno a favore dei piccoli Comuni, stanziando ulteriori 2,36 milioni di euro per gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali. Annunciato dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del Question Time alla Camera dei Deputati, è stato infatti firmato e trasmesso agli organi di controllo il decreto che consentirà lo scorrimento della graduatoria 2024 per ulteriori 39 progetti, che si vanno a sommare ai 20 milioni che hanno consentito la realizzazione di 151 interventi nel 2024 e ai 18 milioni di euro del 2023 per 136 interventi.

Le risorse assegnate in conto 2024 ammontano complessivamente a 22,3 milioni di euro. La somma deriva dal rifinanziamento normativo del “Fondo investimenti stradali piccoli comuni”, voluto dal ministro Salvini, e consente il finanziamento di interventi fino a un importo massimo di 150 mila euro. Come anticipato dal Ministro nel medesimo intervento, per quanto concerne il 2025, nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per l’assegnazione di ulteriori 12 milioni di euro a favore sempre dei comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti. “Il MIT continuerà a lavorare per sostenere i piccoli Comuni – ha spiegato il ministro Salvini – per garantire la sicurezza delle infrastrutture stradali in tutto il territorio nazionale”.