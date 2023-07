COSENZA – Il Sud, ma anche buona parte dell’Italia, continua a fare i conti con l’infernale ondata di caldo africano che sta portando temperature sopra i 40 gradi in diverse zone e picchi di umidità insopportabile anche di notte. Il caldo esagerato continuerà a imperversare per almeno altri 5/7 giorni, con un lievissimo calo nel fine settimana e una nuova esplosione dell’aria rovente a inizio settimana.

In veneto 110 i feriti. Chicchi di grandine enormi

Se al Sud si boccheggia, il Nord sta facendo la conta dei danni per un’ondata di maltempo, anche con grandine, che ha colpito il nordest e in particolare il Veneto dove ci sono anche 110 feriti e interventi dei vigili del fuoco per auto distrutte dalla grandine. Danni ingenti alle colture e ai frutteti, segnala Coldiretti. “Si tratta di persone ferite con traumi determinati dalla grandine, da cadute e da rotture di vetri. Ringrazio ancora una volta i soccorritori ed i tecnici che sono intervenuti nell’immediatezza degli eventi e che continuano in queste ore nelle opere di ripristino e censimento dei danni” ha detto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in costante contatto con la Protezione Civile, il Suem e tutti i volontari.

Violenta grandinata anche in Lombardia

Anche la Lombardia ha fatto i conti con una violenta grandinata che ha colpito ieri sera, in particolare, il Mantovano causando gravi danni alle auto parcheggiate, ai cappotti delle abitazioni, alle tegole e agli impianti fotovoltaici montati sui tetti, oltre che alla colture nelle campagne, soprattutto la frutta ancora sugli alberi. Chicchi grandi come limoni si sono abbattuti soprattutto a Mantova e nei Comuni dell’hinterland con Curtatone e San Giorgio Bigarello.