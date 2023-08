Al posto delle banane 92 chili di cocaina nascosti nei vani motore di un container frigo

SAVONA – La guardia di finanza di Savona e il personale delle Dogane hanno sequestrato, nell’area portuale di Vado Ligure (Savona), un ingente quantitativo di cocaina: 80 panetti (per circa 92 kg) nascosti nei vani motore di un container frigo sbarcato da una motonave. La cassa, proveniente dall’Ecuador e contenente banane, è stata individuata durante l’ordinario monitoraggio delle spedizioni transnazionali di merci provenienti da aree geografiche considerate “a rischio”.

Il container, una volta sbarcato dalla nave, è stato sottoposto ad una accurata ispezione che ha portato al rinvenimento del carico di stupefacente. Si tratta del secondo sequestro in pochi giorni: alcuni giorni fa erano stati trovati altri 50 panetti di cocaina (per un peso di circa 62 kg), sempre nascosti nei vani motore di refrigerazione di un container sbarcato da altra motonave proveniente dall’Ecuador. Sono in corso ulteriori approfondimenti per individuare i destinatari delle due ingenti partite di droga che, se immesse sul mercato al dettaglio, avrebbero fruttato introiti stimati in circa 10 milioni di euro. Il bacino portuale Savona-Vado Ligure ha registrato un incremento dei traffici commerciali di oltre il 20%, rispetto ad analogo periodo del 2022, ed è considerato dai militari fra le porte d’accesso privilegiate per l’introduzione della droga nel territorio nazionale. Dall’inizio dell’anno 2023 il quantitativo di stupefacente sequestrato nei porti della provincia ammonta a circa 1800 kg.