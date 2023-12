Al centro commerciale per i regali di Natale, compra un Gratta e Vinci da 5 euro e si porta a casa 500mila euro

CASALMAGGIORE (CR) – La Dea Bendata fa tappa a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, dove è stata realizzata una vincita straordinaria grazie al Gratta e Vinci. A darne notizia Agimeg che spiega come un uomo di mezz’età si sia recato lo scorso sabato al centro commerciale CremonaDue per fare gli ultimi regali di Natale, ma non sapeva che la sorpresa migliore era in serbo per lui. Infatti, con il tagliando ‘Il Miliardario‘ acquistato presso la tabaccheria Compiani di Gadesco e ha vinto il premio massimo da 500.000 euro.

“Ha comprato un biglietto e ha grattato subito, poi è venuto a dire che aveva vinto”, riferisce a ‘La Provincia’ Jessica Giorgi, dipendente dell’esercizio commerciale, di cui è titolare Sergio Compiani. “Nel 2018 – spiegano in negozio – è stata registrata una vincita di 100mila euro al Superenalotto, oltre ad altre vincite minori con il Gratta e Vinci, da 5mila e 10mila euro”.