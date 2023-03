Aggressione a militanti della Lega: 7 indagati, perquisizioni anche in Calabria

CARRARA – La questura di Massa Carrara la cui Digos ha svolto le indagini, coordinate dalla procura di Massa ha eseguito perquisizioni e misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I fatti risalgono al 10 settembre del 2022 a Marina di Carrara (Massa Carrara) durante l’allestimento della Lega, di un gazebo per la propaganda elettorale.

L’aggressione avvenne di sera: “In una escalation di violenza – scrive la questura – un corteo improvvisato di circa 50 anarchici provenienti prevalentemente da altre province, sfilava tra le vie principali del centro di Marina di Carrara, da cui si sono sganciati alcuni manifestanti per percuotere e minacciare gli esponenti della Lega, mentre altri sottraevano il banchetto del partito e materiale di propaganda politica, portandoli via come trofei”. Per l’aggressione 7 anarchici sono stati indagati e sono scattate perquisizioni nelle città di Lecce, Perugia e Crotone.