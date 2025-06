Adolescenti e smartphone: la nuova emergenza educativa. Il CNDDU lancia un Patto Digitale per le scuole

- Advertisement -

ROMA – L’allarme è concreto e quotidiano, e i segnali evidenti. La dipendenza da smartphone tra gli adolescenti sta diventando una vera emergenza educativa e sanitaria. Lo denuncia il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), che invita a intervenire con urgenza e propone un Patto Educativo Digitale, coinvolgendo scuole, famiglie e studenti in una strategia condivisa di prevenzione e formazione. A dare ulteriore peso all’allarme è il recente caso di un ragazzo ricoverato per crisi d’astinenza da smartphone all’Ospedale San Luigi di Orbassano: un episodio che, secondo gli specialisti, non può più essere archiviato come un semplice “eccesso giovanile”, ma come una forma di dipendenza vera e propria, in grado di alterare il funzionamento cerebrale, ridurre le capacità cognitive e produrre gravi effetti psicologici.

I numeri della dipendenza, i dati parlano chiaro

– Il 64% degli adolescenti usa lo smartphone in modo continuativo;

– Il 57% lo utilizza fino a tarda notte, con conseguenze sul sonno;

– Il 30% riconosce effetti negativi su studio e relazioni;

– Il 50% soffre di ansia da notifica;

– Il 40% preferisce i contatti online a quelli reali.

Secondo le ricerche, il fenomeno del Problematic Smartphone Use (PSU) colpisce tra il 10% e il 30% degli adolescenti, manifestandosi con ansia da disconnessione, isolamento sociale, calo scolastico e sintomi depressivi. L’età del primo smartphone si è abbassata a 9 anni e quasi la metà dei bambini di 10-11 anni ha già profili social attivi.

Oltre i divieti: serve un progetto educativo

Il Ministero ha già introdotto il divieto dell’uso dei cellulari in aula, ma – sottolinea il CNDDU – vietare non basta. Serve una visione educativa ampia e sistemica. “Bisogna insegnare a usare, non solo a non usare”, afferma il presidente CNDDU Prof. Romano Pesavento. Da qui la proposta di un Patto Educativo Digitale, un’alleanza tra scuola, genitori e alunni basata su:

– Regole condivise sull’uso degli smartphone a scuola;

– Educazione digitale su gestione del tempo, algoritmi e privacy;

– Formazione per insegnanti e genitori sui rischi dell’iperconnessione;

– Sportelli psicologici specializzati nelle nuove dipendenze;

– Strumenti etici per limitare l’uso compulsivo, come le custodie Yondr o l’app Clearspace.

Quest’ultima, ad esempio, permette di impostare limiti di accesso alle app e incoraggia sfide tra amici per ridurre il tempo online, promuovendo una gestione consapevole dello smartphone.

Una questione culturale e familiare

Ma non basta la tecnologia per risolvere il problema: serve un cambiamento culturale, che parta dalle famiglie. Le ricerche dimostrano che lo stile educativo dei genitori ha un impatto cruciale. Le strategie più efficaci?

– Mediazione positiva: incoraggiare un uso costruttivo dello smartphone;

– Co-utilizzo: condividere le esperienze online tra genitori e figli;

– Mediazione restrittiva motivata: regole sì, ma spiegate e condivise;

– Evitare l’allarmismo puro: la paura non educa, può peggiorare.

Il 45% dei ragazzi sotto i 25 anni, secondo il saggio The Anxious Generation di Jonathan Haidt, non regalerebbe uno smartphone a un figlio prima dei 14 anni: un segnale importante che dimostra come anche i giovani comincino a riconoscere i rischi di un uso incontrollato. Il messaggio del CNDDU è chiaro: non servono solo norme, serve consapevolezza. Occorre riportare la scuola al centro dell’educazione umana, aiutando i ragazzi a sviluppare pensiero critico, autonomia e relazioni autentiche. Solo così potremo restituire alle nuove generazioni un presente più libero, consapevole e umano. “Non è il tempo davanti allo schermo a essere sempre sbagliato, ma l’uso improprio che ne facciamo.” – Royce Branning, cofondatore di Clearspace.