Adescava minori sul web per poi ricattarli, polizia individua un 19enne

PONTEDERA (PI) – Il giovane, secondo l’accusa, una volta acquisito materiale compromettente chiedeva alle vittime, minorenni, ricariche su paypal per evitare la diffusione in rete delle chat e delle foto ricevute. Un senegalese di 19 anni, domiciliato a Pontedera, ma irreperibile da tempo, è stato rintracciato dalla polizia in un locale della città e sottoposto a perquisizione domiciliare in seguito a due denunce per estorsione per aver adescato altrettanti minori di Reggio Calabria e Roma.

I minori erano stati indotti a chattare inviando foto compromettenti convinti di farlo con giovani donne in realtà inesistenti. A renderlo noto il commissariato di polizia di Pontedera.

Nei due casi i minorenni avevano versato alcune centinaia di euro per scongiurare il rischio di diffusione del materiale. Durante la perquisizione nella sua abitazione, assicurano gli inquirenti, i poliziotti hanno trovato e sequestrato materiale probatorio utile per le indagini.