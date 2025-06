Addio alla carta d’identità cartacea: perché bisogna sostituirla e da quando

- Advertisement -

COSENZA – Prepariamoci a dire addio alla vecchia carta di identità cartacea. Dal prossimo 3 agosto 2026 il documento non sarà più valido per effetto del Regolamento europeo 1157/2019. Un numero indecifrato di italiani, quindi, rischia di rimanere senza documento di identità.

In realtà il regolamento europeo pone come termine ultimo per la dismissione delle versioni cartacee in tutta l’Unione il 3 agosto 2031, ma le carte di identità italiane dovranno essere dismesse in anticipo perché non sono dotate della “zona a lettura ottica” e quindi non possono essere lette dai lettori ottici automatici. Per questa ragione la scadenza è anticipata al 2026 per fare in modo che tutti gli italiani si adeguino agli standard di sicurezza imposti dall’Unione.

Carta d’identità cartacea: come sostituirla, le info utili

A seguito delle novità emerse in queste ore sulla scadenza della carta di identità cartacea, tutti coloro che ancora ne sono in possesso sono chiamati a richiedere quanto prima la versione elettronica prima dell’attivazione dello stop. Il documento elettronico può essere richiesto in qualsiasi momento senza attendere la scadenza naturale di quello cartaceo.

Per farlo è necessario recarsi presso gli uffici del proprio Comune, prenotando un appuntamento. Per presentare la richiesta del nuovo documento di identità sono necessari alcuni documenti: fototessera, vecchia carta di identità e codice fiscale. Per il rilascio della CIE occorre effettuare un versamento di 16,79 euro. Il nuovo documento verrà spedito a domicilio entro 6 giorni lavorativi.