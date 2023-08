MILANO – È morto Toto Cutugno. Il cantante, nativo di Fosdinovo in Toscana, aveva 80 anni appena compiuti a luglio. Si è spento oggi pomeriggio intorno alle 16:00 all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. A dare la notizia all’ANSA è stato il suo manager Danilo Mancuso che spiega che, ”dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi”.

Musicista e compositore italiano era noto a tutti per la sua grandissima carriera di successo nel panorama musicale italiano e internazionale tanto da essere considerato un vero e proprio simbolo della melodia italiana all’estero. Ha partecipato, da solista, in coppia o insieme a un gruppo, a 15 edizioni del Festival di Sanremo (nel 1990 in coppia con Ray Charles) ed ha inciso brani che hanno riscosso un enorme successo. La sua musica era spesso caratterizzata da melodie orecchiabili e testi che trattano temi universali come l’amore, la famiglia e la vita quotidiana.

Cutugno è stato uno dei volti più riconoscibili della musica pop italiana dagli anni 70 e 80 in poi. Tra i suoi successi più famosi vi è la vittoria all’Eurovision Song Contest nel 1990 con la canzone “Insieme: 1992,” scritta e interpretata da lui stesso. Questo brano ha raggiunto grande popolarità e ha contribuito a consolidare la sua reputazione internazionale. Toto Cutugno ha avuto anche altre hit di successo, tra cui “L’Italiano” nel 1983, che ha raggiunto le vette delle classifiche in Italia e in altri paesi europei. Canzoni di grande successo sono state anche “Solo Noi”, “Figli”, “La mia musica” e “Le mamme”. Oltre alla carriera come interprete, Cutugno ha anche scritto canzoni per altri artisti e ha collaborato con numerosi colleghi musicali nel corso degli anni ed ha avuto anche una brillante carriere come presentatore TV.