Addio a Silvio Berlusconi: il cordoglio unanime al cavaliere, fondatore di Forza Italia

MILANO – Aveva 86 anni l’imprenditore e presidente del Consiglio per 4 governi. Silvio Berlusconi, personaggio la cui carriera politica significa ha segnato la storia del Paese degli ultimi 30 anni, fondatore di Forza Italia, era ricoverato al San Raffaele per controlli dopo che ad aprile aveva trascorso un mese in ospedale in quanto da tempo lottava contro una leucemia mielomonocita cronica.

Tra i primi ad esprimere cordoglio per la scomparsa del “Cavaliere d’Italia”, il ministro dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini che lo ha definito “un grande italiano” chiedendo un minuto di silenzio a Lesa, dove Salvini ha appreso la notizia in occasione dell’inaugurazione della nuova sede della Guardia Costiera. Salvini ha affidato poi ai social un messaggio: “Oggi ci saluta un grande italiano. Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali. Ma soprattutto oggi perdo un grande amico. Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni”. “Conservo come un dono prezioso il valore della tua amicizia, i tuoi consigli, la tua generosità, il tuo rispetto, il tuo genio, i tuoi rari e affettuosi rimproveri subito seguiti da complimenti e attenzioni uniche. Hai fatto tanto per l’Italia e per gli italiani, lasci un vuoto difficile da colmare, da oggi dedicheremo ogni nostro sforzo e tutto il nostro impegno per proseguire le mille strade che hai per primo visto e tracciato”, è l’impegno che si prende il segretario della Lega. “Il più grande patrimonio che lasci su questa terra, che sono la tua splendida famiglia e i tuoi affetti, varranno mille vite ancora. Buon viaggio Silvio, amico mio”.

Lo “un eroe della resistenza alla magistratura” il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi: “Io ero suo amico nel privato, sul piano politico non ho potuto che condividere sue posizioni. L’amicizia è un legame fondamentale ma nessuno, dopo Tortora, è stato al centro di un’indagine giudiziaria così ingiusta. Ha sacrificato la sua vita personale per un’attività per cui non era neanche tanto portato, ma ha resistito alle indagini della magistratura che hanno distrutto tutti i partiti. Per questo è un eroe della resistenza alla magistratura”.

Per Mara Carfagna, presidente di Azione, Berlusconi “entrerà nei libri di storia”. “Apprendo con enorme dolore della scomparsa di Silvio Berlusconi. Entrerà nei libri di storia come il leader italiano che ha trasformato la politica, il calcio, la tv, l’economia. Ma oggi voglio ricordare soprattutto l’uomo: il mentore che mi ha dato fiducia, che mi ha spinto a fare politica, che non mi ha mai fatto mancare sostegno e incoraggiamento, con una carica di affetto e stima che non è mai venuta meno, neppure nei momenti di dissenso e disaccordo. Per questo gli sarò sempre riconoscente”. “Oggi – aggiunge Carfagna – piango con i figli e la famiglia la scomparsa di una persona speciale, geniale, generosa, sorprendente. Lascia un vuoto incolmabile per chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene”.

Anche il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a Genova per il convegno “Facciamo semplice l’Italia”, ha chiesto un minuto di raccoglimento. Il titolare del dicastero, esponente di Forza Italia, ha ricevuto la notizia dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha letto un’agenzia appena iniziato il convegno, che è stato subito sospeso.

Messaggi di cordoglio e stima anche dagli esponenti di sinistra tra cui Elly Schlein: “Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca”. La segretaria Pd porgendo le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico, ha dichiarato: “Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta pero’ il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese”. Il Pd ha rinviato la Direzione nazionale prevista per oggi.

Anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, su Facebook ha sottolineato come Berlusconi abbia “fatto la storia del Paese”. “Tanti – sottolinea – lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito. A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero”. “In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve”, conclude il leader Iv.