Addio a Sandra Milo, aveva 90 anni. Musa di Fellini, una vita per il cinema e la TV

COSENZA – È morta Sandra Milo. L’attrice aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come l’aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano.

La carriera di Sandra Milo è stata caratterizzata da una versatilità artistica che l’ha portata a interpretare una vasta gamma di ruoli. È apparsa in una serie di film drammatici, commedie, e opere d’arte sperimentali, dimostrando sempre un talento eccezionale. Il suo legame più noto è con Federico Fellini, con il quale ha collaborato in diversi film memorabili. Il ruolo che l’ha resa particolarmente celebre è quello di “Carla” in “8½” (1963), uno dei capolavori del cinema mondiale. La sua interpretazione di Carla, la volubile e sensuale moglie del protagonista Guido Anselmi (interpretato da Marcello Mastroianni), è stata acclamata dalla critica e ha contribuito a consolidare la sua reputazione come una delle principali attrici del cinema italiano.

Oltre alla sua collaborazione con Fellini, Sandra Milo ha recitato in molti altri film di successo, come “La dolce vita” (1960) sempre di Fellini, “Giulietta degli spiriti” (1965) e “Toby Dammit” (1968). Ha anche lavorato con altri registi italiani di fama, come Luchino Visconti e Mario Monicelli. La sua carriera non si è limitata al cinema. Ha recitato anche in produzioni teatrali e televisive e presentato. Nel corso degli anni, Sandra Milo ha continuato a essere una presenza vivace e amata nel panorama dell’intrattenimento italiano, con una carriera che si è estesa per decenni.