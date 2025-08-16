Addio a Pippo Baudo. Morto a 89 anni il re dei presentatori e simbolo della TV italiana

- Advertisement -

ROMA – La TV italiana piange Pippo Baudo morto a Roma all’età di 89 anni. Simbolo della tv italiana, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in. La notizia, appresa dall’ANSA da fonti vicine alla famiglia, è stata confermata dal suo storico legale e amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma. Baudo ha rappresentato una vera e propria istituzione della televisione italiana, la cui eredità attraversa decenni, format e generazioni, fatto di professionalità, stile e un formidabile fiuto per il nuovo.

Nato il 7 giugno 1936 a Militello in Val di Catania, in Sicilia, figlio unico dell’avvocato Giovanni Baudo e della casalinga Innocenza Pirracchio, ha conseguito il diploma al liceo classico e poi la laurea in giurisprudenza all’Università degli Studi di Catania. Nonostante la formazione in legge, non ha mai esercitato come avvocato, dedicandosi invece completamente al mondo dello spettacolo.

Sin da giovane si è avvicinato al palcoscenico: durante il liceo mise in scena la commedia L’ex alunno e, all’università, iniziò a collaborare con Tuccio Musumeci, proponendosi come spalla comica e presentatore-. Suo debutto in televisione risale al 1959, quando entrò nell’Orchestra Moonlight come cantante e pianista, esibendosi nel varietà La conchiglia d’Oro condotto da Enzo Tortora DiLeirai.it.

L’ascesa: varietà, Sanremo e Domenica In

La vera svolta arrivò nel 1966 con Settevoci, un quiz musicale trasmesso di domenica pomeriggio che si trasformò in uno dei programmi di punta della RaI. Nel 1968 Baudo debuttò al Festival di Sanremo, un appuntamento che avrebbe segnato la sua carriera: tra il 1968 e il 2008 lo condusse ben 13 volte, diventando il presentatore più longeva della manifestazione. Di queste tredici edizioni, fu anche direttore artistico in sette edizioni. Baudo è stato anche famoso per aver scoperto e lanciato grandi personalità dello spettacolo italiano, fra cui Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Giorgia, Beppe Grillo, Barbara D’Urso e molti altri. Altro grande successo televisivo fu Domenica In, il popolarissimo contenitore domenicale, che condusse per 11 edizioni, l’ultima delle quali trasmessa nel 2016-17, ben 37 anni dopo il suo debutto nel 1979