Addio a Maurizio Costanzo. Morto a 84 anni lo storico conduttore di talk show

ROMA – Maurizio Costanzo, giornalista, autore televisivo e radiofonico e storico conduttore di talk show è morto a 84 anni a Roma. A darne notizia il suo ufficio stampa. Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (Il marito adottivo, Vuoti a rendere ecc.).

Ha iniziato la sua carriera come giornalista nel 1958, lavorando per varie testate giornalistiche italiane. Nel 1957 entra a parte della redazione del Corriere Mercantile di Genova. A 22 anni comincia a collaborare con TV Sorrisi e Canzoni e pochi anni più tardi, nel 1960, diventa caporedattore della redazione romana del settimanale Grazia.

Nel 1976 iniziò quella in televisione, conducendo il programma di talk show “Speciale per voi” sulla Rete 4 e “Bontà loro”. Ma il suo nome resterà per sempre legato al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset. Talk show, registrato al Teatro Parioli di Roma, di cui Costanzo è diventato anche direttore artistico dal 1988 al 2011. Costanzo ha anche scritto numerosi libri, tra cui autobiografie e saggi sulla televisione italiana. È stato anche direttore del settimanale “Oggi” e ha lavorato come conduttore radiofonico.

Nel corso della sua carriera, Costanzo ha ricevuto moltissimi premi e riconoscimenti, tra cui il prestigioso “Premio Saint Vincent” per il giornalismo televisivo e il “Telegatto d’oro”. È stato inoltre nominato “Cavaliere di Gran Croce” della Repubblica Italiana per i suoi meriti nella cultura e nella comunicazione. Dal 1995 era sposato con Maria De Filippi.