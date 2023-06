Addio a Francesco Nuti, l’Italia piange l’attore morto a 68 anni

ROMA – Una perdita dopo l’altra segna il lunedì odierno italiano. Dopo la morte di Silvio Berlusconi, questa mattina al San Raffaele, si spegne anche Francesco Nuti a Roma.

L’attore toscano aveva 68 anni ma da anni era scomparso dalle scene. Lo rende noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario di Villa Verde di Roma, dove l’attore era in cura nel lungo periodo di malattia.

Il 2006 segna il calvario del celebre attore e produttore cinematografico, vittima di un terribile incidente domestico. Una caduta dalla scale che gli provocò un’ematoma cranico. Finì in coma per 4 mesi, con gravi danni neurologici e la perdita di parte delle sue capacità motorie. In seguito Nuti aveva perso quasi totalmente l’uso della parola e viveva costretto su una sedie a rotelle.