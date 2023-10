Abusi sessuali su 7 studentesse minorenni, arrestato preside. La denuncia di una 15enne

CALTAGIRONE (CT) – Un dirigente scolastico è stato arrestato da Carabinieri della Compagnia di Caltagirone (in provincia Catania) per violenza e tentata violenza sessuale nei confronti di 7 studentesse minorenni. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di una 15enne che ha raccontato di aver subito presunti atti sessuali. Sono così scattate le indagini che hanno portato ad accertare altre sei vittime delle ‘attenzioni’ dell’indagato, che secondo l’accusa sarebbero avvenute nell’ufficio di presidenza.

Da quanto emerso e dai racconti delle ragazze, il dirigente scolastico convocava le giovani con scusa di discuterne il rendimento scolastico. Una volta a tu per tu con le ragazze, l’uomo avrebbe minacciato di “sculacciarle” o “prenderle a morsi” se non avessero migliorato i loro voti. Le studentesse hanno riferito tentativi di approcci fisici quali abbracci non desiderati, paccate sul fondoschiena, toccamenti di zone erogene come i fianchi e carezze sui ventri nudi.

In due occasioni particolarmente l’uomo avrebbe cercato di forzare una delle ragazze a toccare le sue parti intime durante un abbraccio, oltre a posare le sue dite sulle labbra della studentessa dopo averle baciata. Nei confronti dell’uomo è stata eseguita un’ordinanza cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Caltagirone su richiesta della locale Procura.