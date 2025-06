Abbandono di animali: sanzioni più dure e sospensione della patente nel nuovo spot della Polizia di Stato

ROMA – “Se non ti porto non parto“, è lo slogan della campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato. Con l’arrivo dell’estate, torna l’allarme sugli abbandoni di animali domestici e la Polizia lancia un nuovo spot condiviso dagli account social ufficiali. Un messaggio chiaro, accompagnato da immagini e parole inequivocabili: abbandonare un animale è un reato, oltre che un atto crudele e irresponsabile.

Lo spot, parte di una campagna di prevenzione ormai consolidata, assume quest’anno un valore ancora più incisivo alla luce delle nuove disposizioni normative: con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, chi abbandona un animale non solo rischia sanzioni più pesanti, ma anche la sospensione della patente di guida. “Abbandonare un animale non è solo un atto crudele, ma è soprattutto un reato punito dal Codice Penale”, si ricorda nel video istituzionale, che invita i cittadini a riflettere sulle conseguenze legali e morali di un gesto tanto vile.

Il nuovo impianto normativo

Prevede che l’abbandono di un animale su strade o autostrade costituisca un grave pericolo per automobilisti e pedoni, andando ad aggravare il reato con sanzioni accessorie come il ritiro temporaneo della patente. Una misura che mira a scoraggiare comportamenti irresponsabili, spesso all’origine di incidenti anche gravi. La Polizia di Stato richiama alla responsabilità individuale e al senso civico, invitando i cittadini a non voltarsi dall’altra parte e a segnalare ogni caso di abbandono. Allo stesso tempo, le forze dell’ordine ribadiscono che non esistono giustificazioni per chi decide di disfarsi del proprio animale con la leggerezza e la crudeltà di chi lo abbandona sul ciglio della strada.