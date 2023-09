A Livorno sequestrati beni per 500mila euro ad un calabrese

LIVORNO – La Guardia di finanza di Firenze, ha sequestrato cinque immobili, tra abitazioni, garage e fondi commerciali, tutti in provincia di Livorno, tra Castagneto Carducci e Campiglia Marittima che sarebbero riconducibili a Michelangelo Fedele, calabrese di 78 anni, residente in provincia di Livorno. I beni per un valore di circa 500mila euro, sarebbero stati acquistati tra il 1976, il 1997 e il 1999, ovvero «nel periodo della sua pericolosità».

L’ordinanza scaturisce – spiegano le fiamme gialle – dal ‘profilo soggettivo‘ dell’uomo, gravato sin dal 1967 da diverse denunce e condanne per usura, falsificazione di monete, ricettazione, estorsione, lesioni personali, sequestro di persona e violenza privata, detenzione e porto abusivo d’armi. Accertata la sproporzione del suo patrimonio accumulato in decenni di attività, rispetto alla capacità di reddito.

Alla misura adottata dal Tribunale potrà seguire la confisca del patrimonio, all’esito del procedimento nel quale Fedele potrà dimostrare che i beni sono di legittima provenienza o che non poteva disporne direttamente o passare. I finanzieri hanno eseguito il provvedimento emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Firenze, che costituisce un’estensione del sequestro eseguito lo scorso 25 maggio ed è frutto di ulteriori accertamenti.