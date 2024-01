A Capodanno sbanca al Casinò di Sanremo. Con 3 euro vince il jackpot 217mila alle slot machine

SANREMO – Ha sbancato il Casinò di Sanremo vincendo un jackpot da 217mila euro alle slot a rulli (quelle ancora vecchio stile) del Casinò di Sanremo con una giocata da 3 euro. Il fortunatissimo vincitore è un turista dell’hinterland milanese. È accaduto la sera del primo gennaio e si tratta della prima vincita di un importo così alto dal 2019.

L’uomo si trovava in vacanza insieme alla moglie in Liguria dove hanno una seconda casa e il 2 gennaio sarebbero dovuti rientrare in provincia di Milano. «Ho sempre e solo vinto piccole somme» ha esclamato l’uomo che non credeva ai suoi occhi. Il fortunato cliente ha offerto da bere ai dipendenti.