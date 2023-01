Armadio capsula, come realizzare un guardaroba perfetto

L’armadio capsula si è diffuso recentemente come un metodo efficace per non sbagliare look. Questo è possibile con pochissimi capi che devono però, avere delle caratteristiche, altrimenti il concetto non funziona:

devono essere capi basici , facili da abbinare con altri capi, ma anche tra di loro

, con altri capi, ma anche tra di loro devono starci bene, dobbiamo sentirci a nostro agio

devono essere di qualità, perchè devono durare nel tempo

Un armadio capsula quindi funziona perché smettiamo di avere pezzi non mettiamo mai, perché riusciamo finalmente a sfruttare tutto quello che possediamo. Le parole d’ordine sono: minimalismo, ottimizzazione, consapevolezza, organizzazione e semplificazione.

Una questione di organizzazione

Dividi i capi per genere. Lascia appesi i capi che è meglio non stropicciare di più e piega tutti gli altri, ma fai in modo di averli a vista, altrimenti non ti ricorderai mai che ci sono! Niente colori troppo sgargianti e difficili da abbinare, niente tagli particolari, o tessuti come pizi, velluti e simili. Più è semplice e più è vincente! Nella scelta dei capi per organizzare il guardaroba, tieni conto di cosa valorizza il tuo corpo.

Armadio capsula autunno-inverno

Scegli un bel cappotto, color cammello, oppure blu, grigio, nero; un maglione in lana o cachemire, niente acrilici e fibre sintetiche. Il blu è un basic, ma potete scegliere anche colori più nella vostra palette; pantaloni comodi e in tinta unita; stivaletti o stivali (a seconda di quello che portate più volentieri).

Armadio capsula primavera-estate

Non può mancare una borsa di paglia; abitini svolazzanti e leggeri; sandali in cuoio; un cappello di paglia; pantaloni di tela leggera; shorts, anche in denim.

Dai una seconda possibilità ai capi che non indossi

E per quanto riguarda i capi che hai deciso di dare via? Ci sono tantissime opzioni disponibili: puoi donarli a organizzazioni che hanno bisogno di abbigliamento, puoi venderli in una delle numerose piattaforme di capi di seconda mano, oppure puoi organizzare uno scambio con le tue amiche più care. L’importante è riciclarli nel miglior modo possibile.