Benzinai sul piede di guerra, confermato lo sciopero del 25 e 26 gennaio

Non rimandare a domani ciò che puoi comprare (in saldo) oggi, questa è la regola! Il rischio più grande è però quello di lasciarsi affascinare dai prezzi ribassati ed acquistare capi d’abbigliamento e accessori inutili e che non utilizzeremo mai, solo perché super scontati.

Mettiamo in tasca una lista preventiva, con quei capi o accessori effettivamente utili e vantaggiosi e che potremmo sicuramente sfruttare anche nelle stagioni seguenti perchè slegati dalle tendenze moda passeggere o dagli impulsi del momento. Astuzia che fa bene alle tasche ma anche al nostro armadio.

Ciò che non passa mai di moda è il vero capo di tendenza

Puntiamo sui classici, che poi effettivamente sono quelli che utilizziamo quotidianamente. Ci sarà un motivo se vengono definiti così: sono sempre attuali, non stancano e diventeranno le certezze del guardaroba di stagione in stagione (taglia permettendo). Durante i saldi, tra i must a cui puntare ci sono sicuramente le camicie. Bianca è il top della scelta. Via libera anche alla fantasie, per dare un tocco di vivacità al look. Intramontabile scelta quella dei jeans. Il modello di punta degli ultimi mesi è il “baggy dad“, ispirato a un cult degli anni Novanta, a vita media, morbido sui fianchi e leggermente più stretto sulla caviglia. Oppure il “flare”, caratterizzato da una leggera svasatura alla fine della gamba, su tutto il polpaccio. Niente paura a osare anche con altri tagli: l’effetto vintage piace.

Investire su un pantalone sartoriale è un’altra astuzia. Sarà capace di salvarci il look nelle occasioni più casual come in quelle più eleganti. La soluzione arriva dalle passerelle Autunno/Inverno 2022-23: i pantaloni a zampa di elefante. Altro colpaccio da mettere a segno approfittando dei ribassi è un abito sottoveste. Dalla forma sinuosa e scivolata, le spalline sottili, lungo o corto, in seta, raso o chiffon, semplice o bordato di pizzo, è praticamente un capo per tutte le stagioni. Segue le forme femminili, senza costringere, dalla linea semplice e minimale, rientra tra i party dress per eccellenza. Super sexy, il consiglio è di sceglierlo in un colore tendenzialmente chiaro.

Il lupetto poi è un jolly. Gli sconti sono l’opportunità per ampliare la scelta cromatica e arricchire l’ outfit. Anche dei maglioni di lana o cachemire è impossibile farne a meno. Il consiglio è quello di scegliere un modello oversize, avvolgente e poliedrico, che permetta di giocare con gli abbinamenti.

Scarpe e borse

Un’attenzione in questi giorni va riservata agli stivali. Meglio se non troppo alti, a metà polpaccio. Vanno bene fino alla stagione primaverile e nel periodo dei saldi sono l’investimento più gettonato. Con il tacco alto o comodi da portare tutto il giorno, danno il meglio con gonne al ginocchio e miniabiti.

Sulle borse, quando si tratta di must have, automaticamente entra in gioco il bauletto. In fatto di stile non teme rivali, ma è anche comodo e capiente.

Non riduciamoci all’ultimo momento

Ultima cosa, ma non per importanza: la durata dei saldi. È vero che all’inizio molti capi possono non avere uno sconto così interessante, ma è vero anche che sul finire degli sconti rimangono solo S ed XS.

Le donne spesso non hanno la forza per aprire un barattolo, ma quando fanno shopping possono trasportare pesi importanti. Lista alla mano, buone spese!