Come può un VPN aiutare a restare informati sulle notizie straniere?

Informarsi su internet è ormai diventato un aspetto quotidiano della vita di moltissime persone, un’abitudine promossa dal fatto che ormai tutti i maggiori quotidiani nazionali si possono trovare comodamente sul Web. D’altronde la velocità con cui queste notizie vengono diffuse su internet non può essere paragonata alla vecchia carta stampata o persino ai telegiornali. Informarsi su Internet consente di accedere inoltre a moltissime fonti d’informazioni diverse, ma non è tutto rose e fiori dato che capita spesso che non sia possibile accedere ai siti stranieri per una limitazione legata alla nazione da cui si visualizzano certe notizie. Questo succede ad esempio per alcuni video geolocalizzati su Youtube o in paesi con grandi restrizioni legate ai media come la Cina. Fortunatamente esiste una soluzione concreta nel caso ci sia interesse a cercare notizie in altri paesi normalmente bloccati, stiamo parlando dei VPN, un servizio che permette di criptare la propria posizione per navigare in sicurezza e in anonimato. Vediamo a cosa può servire.

Cosa fa un VPN

In questi ultimi anni si parla tanto di fake news e di come queste si diffondano molto sui social, la stessa Commissione europea sta cercando di arginare il problema. Informarsi bene spesso richiede l’accesso a varie fonti situate in diversi paesi stranieri, e non sempre queste sono accessibili dal proprio. Con il VPN si elude il problema criptando la propria connessione e soprattutto si può simulare di essere in un altro paese restando comodamente a casa, così facendo è possibile evitare i blocchi regionali. Ad esempio, con un VPN Svizzera, sarà possibile simulare di trovarsi proprio in Svizzera e accedere ai contenuti riservati agli abitanti che accedono alla rete da quel paese.

I VPN poi proteggono la privacy evitando di diffondere dati personali, così che questi non siano venduti a terzi. Possono anche essere utili quando si è all’estero e si vuole accedere a contenuti e notizie normalmente accessibili quando si è in Italia, ma non quando si è in altri paesi. D’altronde l’accesso internet non verifica l’identità dell’utente, ma il luogo da cui effettua la connessione, per questo una VPN quando si è in viaggio per lunghi periodi può essere utile.

I punti di forza del VPN

Sono sempre di più dunque le persone che si affidano alle VPN, che nell’ultimo anno sono state tra le app maggiormente scaricate secondo una ricerca. La sicurezza quando si naviga sul Web sta diventando un argomento di cui gli utenti sono sempre più consapevoli, e un VPN può aiutare ad esempio a proteggere i propri dati personali quando si alloggia in un hotel o ci si connette da un luogo pubblico con una rete condivisa aperta per poter nascondere la propria identità online.

I VPN poi sono legali nella maggior parte dei paesi, soprattutto europei, e sono banditi soltanto in aree geografiche dove i governi controllano e censurano i media e i propri cittadini. Oltre alla possibilità di accedere alle notizie di qualsiasi paese, con un VPN si possono sfruttare anche altri servizi, come ad esempio quelli di streaming, accedendo a cataloghi normalmente non disponibili nella propria nazione.

Conclusione

I VPN sono dunque uno strumento sempre più utilizzato dalla popolazione, sia per motivi di privacy e sicurezza, soprattutto per chi vuole mantenere privati i suoi dati, e sia per chi invece vuole informarsi e cercare notizie normalmente non disponibili da un determinato luogo, così che questo servizio possa garantire una reale libertà d’informazione.