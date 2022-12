Omicidio a Roma, ucciso a coltellate un 52enne calabrese

COSENZA – Noi italiani siamo sul podio della popolazione meno stressata e felice delle feste natalizie, in tutta Europa. Lo rivela un sondaggio di GoStudent, piattaforma leader per le ripetizioni online. Quattro i paesi presi in esame: Italia, Francia, Spagna e Germania. Oltre 1885 le persone interpellate, di queste 885 solo nel nostro belpaese. Dall’inchiesta ben il 50 per cento vive il periodo di Natale come il più felice dell’anno. Gli altri europei invece lo sono molto meno: solo il 15% degli spagnoli si dichiara happy, il 20 per cento dei francesi e il 30% dei tedeschi. A pesare, invece, un po’ per tutti sono la ricerca del regalo perfetto, le spese per pranzi e cene.

Chi spende di meno per i doni?

Sempre noi italiani. Il budget va dai 200 ai 300 euro. Le scelte ricadono in tutti e quattro i paesi europei sull’abbigliamento, almeno per il 59% del campione. Poi sotto l’albero troviamo: libri, biglietti per musei, teatri, cinema e concerti. Non manca la tecnologia preferita dal 29% degli intervistati europei. In Italia in pochissimi regalano videogiochi, solo il 6%, mentre altrove la media è del 31%.

Un Natale trascorso in casa con famiglia e amici è la tendenza di questo 2022

Natale in famiglia per riscoprire i vecchi sapori di un tempo: quasi nove italiani su dieci trascorreranno così il tradizionale pranzo del 25 dicembre, a casa propria e in compagnia di parenti o amici. E’ tornata la voglia di festeggiare, con gli amici e la famiglia, una ricorrenza che proverbialmente si trascorre “con i tuoi”. Un desiderio, per tutti noi ancor più forte, dopo il tempo passato in lockdown, forse anche per compensare quella terribile sensazione di solitudine. E questo traspare anche dall’entusiasmo che ha caratterizzato gli italiani a caccia del regalo fatto “con il cuore, pensato”.