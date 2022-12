Per benzina e gasolio prezzi in aumento. Ma cala il costo del riscaldamento

L’inverno non è certo il periodo migliore per andare in moto, ma se non ne si ha una e si sta pensando di acquistarla per la prossima stagione estiva, questo è certamente il momento migliore per iniziare a valutarne una adatta alle vostre esigenze di mobilità. Cominciare a pensarci adesso vuole dire fare le cose con calma, scegliere senza fretta e cominciare con il disbrigo delle incombenze burocratiche legate all’acquisto.

Tra i vari passaggi obbligatori per mettere su strada i mezzi a due ruote c’è anche quello che prevede la stipula di un’assicurazione moto, che deve essere in grado di coprire il conducente, l’eventuale passeggero, i danni causati a terzi e via dicendo, il premio assicurativo varia in base al modello e ai servizi aggiuntivi connessi ma, visto che d’inverno l’uso della moto è pressoché azzerato, vale la pena pagare un premio annuo, pur potendo e usufruire solo nei mesi caldi?

Se la risposta è no, c’è una soluzione idonea che la maggior parte delle compagnie assicurative attua a condizioni differenti e si chiama polizza di assicurazione moto temporanea o periodica.

La polizza moto temporanea

Sospendere l’assicurazione moto nei periodi invernali è sicuramente una scelta molto interessante dal punto di vista del risparmio, consiste nel bloccare il premio assicurativo nei mesi in cui la moto non viene usata per ovvie ragioni di tipo climatico. Attenzione però: scegliere la polizza temporanea non vuol dire avere una riduzione sul premio della polizza, ma vuol dire poterla sospendere per poi riprenderla nell’anno successivo. Ecco un esempio pratico: da aprile a settembre il centauro stipula una polizza annuale e potrà usufruire dell’assicurazione in quel periodo di sei mesi e a settembre ne chiede il blocco. I sei mesi che mancano al completamento annuo serviranno a coprire la riapertura della polizza da aprile a settembre dell’anno successivo.

Va detto che ogni compagnia assicurativa accorda un premio autonomamente e in base al proprio tariffario. Visto che si è in inverno, si ha tutto il tempo per confrontare le migliori polizze moto in modo da poter scegliere la più conveniente e la compagnia assicurativa che permetterà di optare per questa formula per tutto il tempo in cui ne si avrà bisogno.

Cosa fare quando si usufruisce dell’assicurazione moto

È bene ricordare che chi richiede di sospendere l’assicurazione della moto non può nella maniera più assoluta usare il mezzo quando questo è sprovvisto di copertura assicurativa: nei periodi invernali, quindi, meglio dimenticare di avere la moto. Anche se un sole mite può far venir voglia di fare un giro, non si potrà farlo, esattamente come accade per gli altri veicoli; inoltre in caso di sinistro la compagnia assicurativa non coprirà nessun danno e bisognerà pagare di tasca propria.

Infine, segnaliamo che anche per chi vuole stipulare una polizza per la propria moto temporanea può usufruire della cosiddetta Legge Bersani e del successivo ampliamento del 2020. Basterà presentare l’attestato di rischio del parente di cui si vuole recepire la classe, con il relativo stato di famiglia: è un proprio diritto farlo, pertanto, se una compagnia si rifiuta, ci si potrà sempre rivolgere a chi offre la possibilità di farlo.