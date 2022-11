Assalto alla sede Cgil di Roma: chiuse le indagini, c’è anche un calabrese

Un trader esperto è un trader che ha imparato a muoversi nella Borsa. Conosce le regole del gioco e, soprattutto, ha ben chiaro in mente il proprio personalissimo obiettivo. Ciò vuol dire che è in grado di pensare operazioni e scenari sulla base del risultato che intende perseguire: ad esempio un guadagno sul breve, sul medio o sul lungo periodo. Ma anche il guadagno tramite compravendita diretta di asset, piuttosto che quello figlio di una diversificazione del proprio portafogli.

E, ancora, un trader esperto ha sviluppato competenze specifiche legate agli strumenti finanziari e/o ai mercati che preferisce: dalle criptovalute ai CFD, dalle materie prime ai mercati valutari in stile Forex. Al contrario, un investitore alle prime armi, prima di iniziare ad operare sui mercati finanziari dovrà acquisire alcune competenze di base ed imparare a conoscere il funzionamento dei numerosi asset disponibili. A questo proposito, i migliori broker online mettono a disposizione dei conti demo attraverso i quali gli utenti possono iniziare ad approcciarsi al trading. A tal riguardo, per capire come funziona un simulatore di borsa può essere utile leggere la guida dedicata presente su Startborsa.com, portale specializzato nel mondo degli investimenti digitali dove trovare tutte le informazioni necessarie per avvicinarsi con consapevolezza al trading online.

Come funzionano i broker

Per capire come utilizzare al meglio un qualsiasi Conto Demo bisogna innanzitutto imparare a conoscere i broker contemporanei: piattaforme che richiedono un’iscrizione all’utente e che in cambio gli permettono di accedere a un numero selezionato di asset o mercati. I broker sono fondamentalmente un intermediario finanziario e in questo aspetto sono piuttosto simili ai loro predecessori in carne ed ossa. In un passato non troppo lontano infatti i broker erano soprattutto professionisti del settore.

Il loro compito consisteva nel frequentare le Borse, raccogliere informazioni e proporre affari mirati al proprio parco clienti. L’offerta disponibile è però soltanto uno degli aspetti che distinguono un broker online dall’altro. Forse nemmeno il più importante, considerato che tantissimi trader scelgono la propria piattaforma di fiducia in base alle condizioni di utilizzo e alle modalità operative disponibili. Le condizioni di utilizzo hanno a che fare con i costi, le commissioni, la portata del deposito minimo da versare e così via. Le modalità operative sono caratteristiche strutturali e servizi vari: dalla possibilità di usufruire di materiale informativo (articoli, approfondimenti, video-lezioni ecc.), al trading algoritmico. Dalle previsioni finanziarie al sopracitato Conto Demo.

Come funziona il conto demo

Le caratteristiche tecniche e i servizi disponibili all’interno dei vari Conti Demo cambiano chiaramente in base al singolo broker selezionato. Detto questo, in linea di massima si tratta di simulatori di Borsa: programmi che permettono all’utente di fare pratica con la compravendita di strumenti finanziari senza rischiare di perdere denaro. Il livello di dettaglio e profondità del simulatore è ancora una volta variabile, ma tutti funzionano con denaro virtuale. Il trader dunque non ha risorse illimitate, ma, al tempo stesso, utilizza una specie di valuta senza valore.

I vantaggi dell’uso di un Conto Demo sono molteplici: si tratta di uno strumento perfetto per imparare a usare un broker, ma anche per testare una strategia. Le quotazioni all’interno del simulatore infatti sono uguali in tutto e per tutto a quelle reali. Questo vuol dire che il trader ha modo di testare un’operazione potendo godere di un esito attendibile al 100%. Il Conto Demo inoltre viene utilizzato da tutti coloro che non hanno ancora imparato a sfruttare a pieno gli strumenti di analisi che rientrano nel campo dei segnali di trading. Numeri, report o grafici che aiutano a studiare l’andamento passato di un asset e a ipotizzare la sua quotazione futura.