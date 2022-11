Boom di pagamenti cashless in Italia

ROMA -Il trend del momento nella nostra economia è quello che ci porta ai sistemi di pagamento digitali e online, tra novità del settore e numeri in crescita. È una crescita importante quella che vede protagonisti i pagamenti digitali. Un po’ per merito del Decreto Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 2, che introduceva delle sanzioni per tutti i commercianti che non accettavano pagamenti con la carta; un po’ per merito di una vita che è sempre di più digitale e che mette tutto a portata di click.

Stando ai numeri dell’Osservatorio Pagamenti Cashless 2022, condotto dalla fintech specializzata in soluzioni digitali SumUp, il numero di transazioni di questo tipo sono in crescita del 17% rispetto al 2021. “L’Italia negli ultimi anni ha visto un’importante accelerazione dei pagamenti cashless – ha spiegato Giovanni Barbieri, Senior Strategic Growht Manager della società – derivata in parte dall’emergenza sanitaria, in parte dalla spinta istituzionale. Gli incentivi rivolti agli esercenti come il credito d’imposta e quelli rivolti ai consumatori come il Cashback di Stato e la lotteria degli scontrini hanno consolidato l’abitudine ai pagamenti digitali”. Ma dove pagano cashless gli italiani? Stando ai dati il settore più in crescita, con un importante +86%, è quello dei tassisti, seguito dai biglietti per cinema e concerti (+64%), e dai servizi di ristorazione (+50%). Numeri in grande crescita anche per le strutture ricettive e i centri sportivi, entrambi con più 40 punti percentuali.

“Le ultime misure introdotte dal PNRR 2 e in particolare l’introduzione delle sanzioni rappresentano un ulteriore tentativo di riduzione dell’uso del contante, il cui effetto è a macchia di leopardo” precisa ancora Barbieri. E ad accelerare il cambiamento ci sono anche le novità che arrivano dalla tecnologia. Tra queste dobbiamo menzionare AdmiralPay, strumento implementato dalla società che gestisce la piattaforma Admiral Bet, mentre il futuro parla soprattutto di sistemi come il Request to Pay. Si tratta di una novità fortemente voluta dalla BCE e consiste in una modalità di inizializzazione in fase di pagamento che permette sia l’intero importo che quello rateale.

Un futuro insomma che sarà sempre di più senza banconote e monete. Come avviene già in Valle d’Aosta, dove si registra il +43% di pagamenti cashless, prima regione italiana davanti a Lazio (in seconda posizione al +28) e Lombardia (+25%). Un cambiamento epocale che abbiamo sotto gli occhi e di cui, forse, non ci stiamo accorgendo.