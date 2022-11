Bollette gas, ad ottobre aumento del 5% anziché del 70% “grazie a tariffa mensile”

BOLOGNA – Si sono svolti in mattinata in forma civile i funerali di Felice Orlando, l’operaio 49enne nato a Cosenza, ma da tanti anni residente in Romagna, uscito nel pomeriggio di sabato scorso di casa per andare a caccia, e ucciso da qualcuno ancora non identificato con due colpi di fucile. Il suo cadavere era stato ritrovato dal padre domenica mattina, in un fossato di scolo di un frutteto di kiwi, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione di Castel Bolognese, nel Ravennate.

L’ultimo saluto è partito proprio dalla camera mortuaria di Castel Bolognese. Oltre a familiari, amici e colleghi di lavoro, erano presenti in maniera discreta diversi operatori delle forze dell’ordine. Le indagini dei carabinieri del nucleo Investigativo di Ravenna, Nor e Stazione di Castel Bolognese – coordinate dai pm ravennati Daniele Barberini e Silvia Ziniti – proseguono intanto per fare luce sull’omicidio. La pista di uno screzio all’interno del mondo venatorio locale resta quella principale.