Ford: i modelli più popolari del marchio statunitense

Ford è una delle principali case automobilistiche del mondo. Alcuni dei modelli di auto Ford più popolari includono camion, pick-up e SUV di medie dimensioni. Questi veicoli sono noti per i loro design classici, capacità fuoristrada, cabine spaziose e dispongono di un sistema di trazione integrale che li rende ideali per terreni accidentati. Anche il motore è molto potente, consentendo all’auto di guidare a grande velocità. Anche le caratteristiche di sicurezza per i veicoli Ford sono di prim’ordine. Ma anche le Ford, come qualsiasi altra macchina, con il passare dei chilometri necessitano di una piccola messa a punto e ciò richiede sicuramente della mano d’opera. A volte è necessario che si cambi qualche partizione per riportare la tua vettura allo splendore originario. Se sei in cerca di pezzi di ricambio potrai ottenere ulteriori informazioni qui.

Se stai cercando un po’ di storia Ford, questa lista è per te. Con molti modelli popolari e venduti nel corso degli anni, Ford mantiene il suo posto come una delle case automobilistiche più amate negli di tutto il mondo. In questo articolo, discuteremo alcuni dei modelli di auto Ford più popolari e apprezzati di sempre.

I modelli Ford più ricercati

In questo paragrafo osserveremo nel dettaglio le macchine più iconiche che il brand Ford ha creato durante tutta la sua storia.

Pick-up Ford serie F

La Ford F-Series detiene il primo posto come modello più venduto di Ford, con oltre 26 milioni di auto vendute solo negli Stati Uniti dal 1977. Ford ha introdotto per la prima volta la linea di pickup serie F nel 1948 e oggi il modello è alla sua tredicesima generazione. L’F-150 occupa il posto come il camioncino più amato di sempre con quasi 900.000 vendite nell’anno di uscita dell’ultimo modello. L’F-150 ha debuttato nel 1975 e detiene ancora il primo posto nelle vendite dei pick-up con oltre 33 milioni di vendite in tutto il mondo.

Ford Mustang

La Ford Mustang debuttò nel 1962 come coupé sportiva, conveniente e divertente. La Mustang è stata recentemente premiata con due corone di vendite globali, diventando l’auto sportiva più venduta al mondo. La Mustang ha mantenuto il suo posto come l’auto sportiva più venduta negli Stati Uniti negli ultimi 50 anni. Non solo la Mustang è l’auto sportiva più amata del mondo, ma è anche una scelta popolare nella sua classe in Germania con un aumento delle vendite del 33%, in Polonia con un aumento delle vendite di quasi il 50% e in Francia, dove le vendite della Mustang sono quasi raddoppiate dal 2019.