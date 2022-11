Ponte Ognissanti: 5 milioni di pernottamenti ma con il 20% di strutture in meno

Se diamo un’occhiata ai numeri riportati nel Conto riassuntivo del Tesoro, e prendiamo in esame il periodo tra gennaio ed agosto 2022, possiamo vedere che oltre 700 milioni di euro da tassa sulla fortun, canoni di concessione e bingo fanno parte della quota. Oltretutto, ci sono altri fattori di guadagno come il bingo, le scommesse sportive ed altri.

Il gioco d’azzardo aveva subito un forte calo a causa della chiusura di molte case da gioco tradizionali sul territorio italiano. Dopo un breve iato, abbiamo assistito ad una considerevole rimonta per quanto riguarda il gioco pubblico. Questo fenomeno si è sviluppato anche grazie alla creazione di molte case da gioco online, certificate AAMS, che sono andate a sostituire le tradizionali case da gioco.

Le entrate fiscali da gioco d’azzardo hanno raggiunto i 6,5 miliardi nei primi 8 mesi

I Guadagni Aggiuntivi

Lotto, lotterie ed altre attività da gioco hanno aiutato lo Stato ad incassare oltre 5 miliardi di euro, e questo nei primi otto mesi del 2022. Oltre a questo c’è anche da contare il prezzo dei biglietti venduti, che ammonta ad un altro miliardo di euro. Non sono guadagni piccoli, e dovrebbero essere presi in considerazione quando si parla dell’impatto del gioco pubblico in Italia.

L’Impatto del Gioco nella Situazione Attuale

Non è un segreto che i costi di molte spese si siano alzati vorticosamente nel corso degli ultimi mesi. Dal prezzo di cibo e bevande, al costo dei servizi, e soprattutto il costo di luce e gas hanno fatto girare la testa a molte famiglie. Si parla di recessione, e non tutti sono sicuri che ce la faranno a mantenere lo stesso tenore di vita se questi costi continueranno a salire. In molti stanno già pianificando la prossima mossa, per non dover subire quest’impennata dei costi per un lungo periodo. L’inverno si avvicina, e in molti si chiedono quali saranno le sorti del nostro paese durante questo momento incerto.

Se ci soffermiamo un attimo sulla controversa natura del gioco d’azzardo, che è amato da molti, ma temuto da molti altri, possiamo affermare che qualsiasi entrata o comunque circolo di denaro in forma di biglietti o vincite, può essere di beneficio ad uno stato che sta già da molti anni facendo fronte ad una crisi economica non indifferente. Come verranno cambiate le leggi e le concessioni sul gioco d’azzardo? Cosa aspetta ai giocatori, nuovi ed affezionati? Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, ma teniamo gli occhi aperti e speriamo per il meglio, e che la dea fortuna ci assista.