Il Governo Meloni è in carica. Giorgia commossa giura al Quirinale nelle mani di Mattarella

Draghi “al nuovo Governo nessun consiglio, lascio il lavoro fatto”

Intanto Mario Draghi si è condegato con la sua ultima appariazione da Presidente del cosiglio “Non do consigli al nuovo governo, quello che un governo uscente può fare è lasciare la testimonianza di quello che ha fatto, questo è quello che un presidente del Consiglio uscente lascia a quello che arriva” ha detto in conferenza a Bruxelles, sottolineando che “abbiamo cercato di lasciare una transizione serena in modo tale che il nuovo governo possa rapidamente iniziare la propria attività. Questa è la mia ultima conferenza stampa a Bruxelles, e la mia ultima da presidente del Consiglio. Voglio ringraziare tutti voi giornalisti, in particolare voi di base a Bruxelles. Raccontare quello che succede qui è difficile, può richiedere lunghe nottate ma è essenziale – ha aggiunto Mario Draghi. L’Ue è fondamentale, l’Italia deve essere al centro del progetto europeo con la credibilità, l’autorevolezza, la determinazione che si addice a un grande Paese come il nostro”, ha concluso.