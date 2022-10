ROMA – Questa mattina secondo, atteso, giorno di cosultazioni al Quirinale per formare il nuovo governo. Dopo le opposizioni ricevute ieri, è toccato al centrodestra (compatto) salire da Mattarella. La delegazione era composta dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con i capigruppo di Camera e Senato Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani. Presente il leader della Lega Matteo Salvini con i capigruppo Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Per Forza italia Silvio Berlusconi, il coordinatore Antonio Tajani e i capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. Per Noi Moderqai Antonio De Poli e Maurizio Lupi .

Dopo poco meno di un quarto d’ora di colloqui con il presidente Mattarella, la premier in pectore ha parlato a nome della colazione intera. “Siamo stati ricevuti al Quirinale per le consultazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella. La colazione ha convenuto con il presidente sulla necessità di dare a questa nazione un governo nel minore tempo possibile, perchè le urgenze che abbiamo di fronte sono tanissime a livello nazionale e internazionale”.

Giorgia Meloni “Occorre procedere nel minor tempo possibile”

“Il centrodestra compatto – ha aggiunto Meloni – ha dato un’indicazione unanima indicando la sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo Governo. Attendiamo ora le determinazioni del presidente Mattarella che ringraziamo per il suo magistero, in questo momento importante per la nazione. Già da ora annunciamo che siamo pronti, perchè vogliamo procedere nel minore tempo possibile“.

L’ipotesi è che già nel pomeriggio di oggi Mattarella possa dare l’incarico di formare il governo alla leader di Fratelli d’Italia, con la lista dei ministri praticamente blindata. Sarebbe la prima volta per una donna a Palazzo Chigi e si romperebbe un tabù. In Italia mai nessuna donna (di destra o di sinistra), dal lontano 1945, anno dell’insediamento del primo Presidente del Consiglio dei Ministri (Alcide De Gasperi), era diventata Presidente del Consiglio.