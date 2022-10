Vaccino 2 in 1, Covid e influenza: da Novavax primi dati positivi

ROMA – Ogni famiglia italiana spenderà 1.516 euro in più nel 2022 per luce e gas rispetto all’anno precedente: 2.771 euro quest’anno, contro i 1.255 del 2021, con un aumento del 120,8%. È quanto emerge da uno studio dell’Istituto Demoskopika. Nel 2022, ammonterà a oltre 38 miliardi di euro la spesa aggiuntiva delle famiglie residenti in Italia per i consumi di energia elettrica e gas rispetto allo scorso anno: 15,4 miliardi di euro per tutte le spese legate alla luce e poco più di 23 miliardi di euro per le voci di consumo di gas.

L’andamento crescente della spesa avrebbe una ripercussione immediata soprattutto sulle condizioni di disagio economico degli italiani: il caro bollette potrebbe far piombare in condizione di povertà relativa quasi 244mila famiglie, di cui il 55% concentrato nelle realtà territoriali del Mezzogiorno. Queste si andrebbero ad aggiungere agli oltre 2,8 milioni di nuclei familiari stimati per il 2022.

Demoskopika ha stimato i possibili impatti, per il 2022, sui consumi di energia elettrica e di gas delle famiglie italiane elaborando i dati sulla povertà relativa dell’Istat. E’ stato poi analizzato l’andamento dei prezzi per le utenze domestiche in servizio di tutela e nel mercato libero desumibili dall’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Intanto si moltiplicano le iniziative sul territorio per risparmiare, soprattutto in termini di illuminazione. Da Milano, con le luci spente un’ora in più al giorno, fino in Sardegna, dove, per esempio, un parroco ha deciso di spegnere l’illuminazione di un campanile. Inoltre è stato pubblicato sulla rivista Lancet Regional Heath Europe – lanciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e Consumerismo No Profit – l’appello al governo per l’ora legale almeno fino al 30 novembre. L’obiettivo è prorogare l’ora legale in Italia. Mantenerla in modo permanente farebbe risparmiare 2,7 miliardi di euro nel 2023 sui consumi dell’elettricità. È quanto emerge dalla ricerca realizzata dal Centro Studi di Conflavoro Pmi.