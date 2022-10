Operazione “Grimilde”, sequestrati beni ai fratelli Antonio e Cesare Muto

CREMONA – Muore giovane calabrese di 25 anni. Da appena un mese si era trasferito in Lombardia dove aveva trovato lavoro come bidello in una scuola. Aveva lasciato la Calabria da poco in cerca di un futuro migliore e con tanti sogni e speanze, che si sono spezzati su una maledetta strada in una mattina di metà ottobre. Vittima di un gravissimo incidente stradale, avvenuto stamattina intorno alle 7.30, sulla ex strada provinciale 1, che collega Spino d’Adda a Rivolta d’Adda in provincia di Cremona, è Francesco Campolo.

Si era traferito dalla Calabria per lavorare come bidello

Il giovane calabrese era originario di Reggio Calabria, resideva nel milanese e lavorava come bidello alla scuola media di Spino da poco più di un mese. Il giovane calabrese si stava recando proprio a lavoro quando la sua auto si è scontrata contro un altra avettura che proveniva dal senso opposto lungo una strada stretta circondata da campi. È successo tutto in pieno rettilineo in una zona di campagna. Per cause in corso di accertamento le due auto (la Daewoo Matiz guidata dal giovane calabrese e una Renault alla cui guida c’era una donna) hanno impattato violentemente.

Tragico frontale: muore giovane calabrese, ferita una donna

Uno scontro frontale che è costato la vita al giovane Campolo, che con la sua auto finito in un campo al lato della carreggiata. Ferita, ma non in modo grave, una donna di 51 anni residente a Spino d’Adda anche lei coinvolta nel sinistro. La donna si stava recando in ospedale a Treviglio dove lavorava come infermiera. I soccorritori, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 25enne. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, vigili del fuoco ed elisoccorso. Dei rilievi si stanno occupando gli agenti della Polizia stradale di Crema.