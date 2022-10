Tragico incidente in provincia di Cremona, morto un giovane calabrese

CREMONA – La vittima dell’incidente mortale avvenuto stamattina intorno alle 7.30, sulla ex strada provinciale 1, che collega Spino d’Adda a Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, è Francesco Campolo, 25enne originario di Reggio Calabria. Il giovane, residente nel Milanese, da un mese lavorava come bidello alla scuola media di Spino.

In pieno rettilineo, per cause in corso di accertamento, due auto hanno impattato violentemente, una Daewoo Matiz e una Renault. Nell’impatto frontale Campolo è deceduto. Ferita ma non in modo grave, una donna di 51 anni, anche lei coinvolta nel sinistro. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto 118, vigili del fuoco ed elisoccorso. Dei rilievi si stanno occupando gli agenti della Polizia stradale di Crema.