Comune di Firenze vota per cittadinanza onoraria a Gratteri, non mancano le polemiche

FIRENZE – Il consiglio comunale di Firenze ha approvato una delibera per concedere la cittadinanza onoraria al magistrato Nicola Gratteri, proposto in primo luogo da Lista Nardella e M5s. L’atto è stato votato favorevolmente anche da Pd, Fdi e Fi ma in aula non sono mancate le polemiche. Il consigliere comunale del gruppo Centro Emanuele Cocollini ha parlato di “giorno triste per tutti i cittadini di Firenze che credono nel garantismo. Il mio è stato l’unico voto contrario in aula, e lo voglio rivendicare con forza”.

“Felice e orgogliosa di essere qui e di aver sostenuto questa proposta – ha invece detto Mimma Dardano, capogruppo Lista Nardella -. Un uomo a cui ho sempre guardato come a un faro della legalità. Gratteri da anni vive sotto scorta e vive sulla propria pelle tutte le difficoltà che comporta essere sceso in campo contro la criminalità organizzata ed essersi speso così tanto”. “Ben due anni fa – affermano i consiglieri di M5s, Roberto De Blasi e Lorenzo Masi – abbiamo presentato per primi, insieme alla consigliera Mimma Dardano, la mozione per il conferimento della cittadinanza fiorentina ad uno dei magistrati che più ha messo a rischio la propria vita negli ultimi 30 anni di lotta alla criminalità organizzata. E’ nostro dovere coltivare la passione civile alla verità, all’indipendenza della magistratura ed alla tutela dei valori costituzionali. Siamo orgogliosi che oggi Firenze lanci un segnale forte alla malavita”.