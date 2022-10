Operazione della Gdf, sequestri per un milione: in carcere imprenditore calabrese

COSENZA – È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 ottobre 2022 il bando del nuovo Concorso Pubblico, per esame, di 1.188 posti di allievi Agenti della Polizia di Stato aperto ai civili. Possono partecipare tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età e fino a 25 anni (26 non compiuti).

Domande di partecipazione e scadenza

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – (quindi entro il 5 novembre 2022) utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (sezione Concorso pubblico»). A quest’ultima procedura informatica, il candidato potra’ accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

a) Sistema pubblico di identità’ digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it

b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal comune di residenza.

Requisiti di partecipazione al bando

Possono partecipare al concorso i cittadini che abbiano i seguenti requisiti

a) cittadinanza italiana

b) godimento dei diritti civili e politici

c) diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la

data di svolgimento della prova d’esame scritta di cui all’art. 8

d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età. Quest’ultimo limite e’ elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai

candidati

e) possesso delle qualita’ di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;

f) efficienza fisica e idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica. I requisiti di idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l’eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell’idoneita’.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonché coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del diploma di scuola secondaria di II grado che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, puo’ essere conseguito entro la data di svolgimento della prova d’esame.

4. A pena di esclusione, i candidati devono mantenere i requisiti di partecipazione fino al termine della procedura concorsuale, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età

Fasi di svolgimento del concorso

Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà in base alle seguenti fasi:

a) prova d’esame scritta

b) prova di efficienza fisica

c) accertamenti dell’idoneità psico-fisica

d) accertamenti dell’idoneità attitudinale.

2. Il mancato superamento della prova d’esame scritta o di efficienza fisica o di uno degli accertamenti elencati comporta l’esclusione dal concorso.

3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle fasi concorsuali «con riserva».

4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte alla prova di efficienza fisica e ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può’ essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

In cosa consiste l’esame scritto La prova d’esame scritta consiste nel rispondere a un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale, sulle nonchè’ sull’accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei. In sede d’esame a ciascun candidato viene consegnato un questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da un apposito programma informatico, sulla base di una banca dati pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno venti giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonchè la durata e le modalità di svolgimento della prova. La correzione delle risposte ai questionari e l’attribuzione

del relativo punteggio sono effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi (6/10). L’esito provvisorio della prova scritta, non appena disponibile, e’ consultabile dai candidati interessati tramitel’accesso al suddetto sito istituzionale.

Accertamento dell’efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali

Saranno convocati all’accertamento dell’efficienza fisica, in base all’ordine decrescente delle graduatorie i primi 2.400 candidati risultati idonei alla prova d’esame scritta, tenuto conto delle riserve di cui all’art. 2 del presente bando limitatamente ai candidati bilingui risultati idonei alla medesima prova. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che, alla prova scritta, abbiano riportato un punteggio uguale a quello dell’ultimo convocato. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi, l’amministrazione potrà convocare all’accertamento dell’efficienza fisica e ai successivi accertamenti ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l’ordine decrescente della graduatoria.

Prova di efficienza fisica

I candidati saranno convocati per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica ed al successivo accertamento dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, in base al calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.ithttp://www.poliziadistato.it il 17 gennaio 2023. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati. La commissione per le prove di efficienza fisica è composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato «Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore di settore sportivo o di direttore tecnico. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ai fini dello svolgimento della verifica dell’efficienza fisica, i candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:

========================================

| Prova | Uomini | Donne | Note |

+===================+============+======

| | Tempo max | Tempo max | |

| Corsa 1000 m. | 3’55” | 4’55” | / |

+——————-+————+———–+———————

| Salto in alto | 1,20 m | 1,00 m | Max 3 tentativi |

+——————-+————+———–+———————

| Piegamenti sulle | | | Tempo max 2′ senza |

| braccia | n. 15 | n. 10 | interruzioni |

+——————-+————+———–+———————

Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici determina l’esclusione dal concorso per inidoneità, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza. I candidati devono presentarsi alle suddette prove di efficienza fisica muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita’ sportiva agonistica per l’atletica leggera, in doppio originale, conforme al decreto del Ministro della sanita’ del 18 febbraio 1982, e successive modificazioni, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport». I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per la prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.