Differenziata, Calabria maglia nera in Italia con soltanto il 48% di rifiuti riciclati

ALESSANDRIA – Un anziano di 83 anni è morto a fine settembre con sospetta causa la meningite da Listeria dopo aver mangiato un wurstel contaminato ma la notizia è stata riportata oggi dal quotidiano La Repubblica. Dopo la segnalazione dall’azienda ospedaliera di Alessandria, dove l’anziano è arrivato trasferito dal reparto di Neurologia del presidio di Novi Ligure, l’Asl ha istruito la vicenda ed avviato un’indagine epidemiologica e sono stati fatti campionamenti sui cibi ingeriti dall’uomo che, nei giorni prima del ricovero, avrebbe mangiato anche wurstel crudi. Gli accertamenti sul paziente avrebbero evidenziato un’infezione da Listeria, ma serve la tipizzazione del ceppo prelevato a Novi per confermare si tratti del ceppo St 155 di Listeria, fatale per altre tre persone – tra dicembre 2021 e giugno 2022 – in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e che ha portato la ricovero di oltre 80 persone. Ma quello alessandrino potrebbe essere il quarto caso. Saranno i risultati degli esami in corso all’Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta a fare chiarezza sulle cause del decesso. Anche la Procura sta lavorando dopo aver ricevuto la segnalazione dal Nas, cui aveva fatto comunicazione la stessa Asl per prosieguo di competenze. Si tratta di capire meglio cosa sia successo per valutare se e quali ipotesi di reato iscrivere.

Le indagini del Ministero della Salute

Le verifiche effettuate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministero della Salute per fronteggiare la diffusione del batterio, avevano rilevato una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del ceppo di Listeria ST 155 in wurstel a base di carni avicole prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli – IT 04 M CE. La presenza è stata confermata anche da campionamenti effettuati presso lo stabilimento. Come riferisce il Ministero della Salute era scattato il ritiro dei prodotti alimentari da parte degli operatori mentre l’azienda ha avviato tutte le misure a tutela del consumatore con il ritiro dei lotti risultati positivi (1785417 e 01810919) e, in applicazione del principio di massima precauzione, di tutti quelli prodotti prima del 12 settembre 2022. Ha inoltre messo in atto una comunicazione rafforzativa di quanto già indicato sui prodotti direttamente nei punti vendita. «Al momento sono in atto ulteriori indagini anche su altre matrici e su altri tipi di prodotti che potrebbero essere correlati ai casi umani di listeriosi».

Condacons avvia azione risarcitoria

Il Codacons ha deciso di intervenire a tutela dei cittadini coinvolti nella vicenda: tutti coloro che hanno consumato i wurstel (o qualsiasi prodotto alimentare) contaminato dalla Listeria e che riescano a fornire la prova dell'acquisto/consumo dell'alimento e della conseguente intossicazione avendo riportato danni alla salute, potranno agire per la tutela dei propri diritti e chiedere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti, anche solo su fronte dei rischi sanitari corsi. Per aderire all'iniziativa: https://codacons.it/listeria-danno-alla-salute/