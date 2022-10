Sticker promozionali: sempre più diffusi gli adesivi per auto

ROMA – In alcuni contesti è possibile sfruttare la carrozzeria del veicolo a fini di marketing, ad esempio per promuovere il brand o pubblicizzare prodotti e servizi dell’azienda. Per la decorazione pubblicitaria dell’autovettura è possibile ricorrere a BIZAY, fornitore unico di soluzioni professionali per la promozione aziendale, che permette di creare online adesivi personalizzati in modo semplice e veloce, mettendo a disposizione centinaia di design e un servizio di stampa professionale.

Modelli e opzioni di personalizzazione degli adesivi per auto

Affidandosi a BIZAY per la realizzazione degli adesivi per auto personalizzati è possibile definire ogni dettaglio del prodotto da stampare, tra cui la forma quadrata o rettangolare e tantissime misure differenti, da A0 ad A7 e numerose dimensioni speciali come 150 x 800 mm e 400 x 3000 mm.

È inoltre possibile ordinare un adesivo per auto in vinile per la carrozzeria o il vetro perforato, con la stampa di alta qualità nella parte frontale del supporto per valorizzare il messaggio pubblicitario.

Gli adesivi per auto di Bizay.it possono essere personalizzati inviando il proprio design, oppure individuando quello più adatto tra oltre 2000 modelli già pronti da customizzare a seconda delle proprie necessità, con tantissime soluzioni a prezzi economici adatte a qualsiasi tipo di attività e settore.

In alternativa, è possibile richiedere un design personalizzato realizzato in esclusiva, basta inviare le proprie idee al team di designer di BIZAY per ottenere una grafica unica e originale.

Infine, non resta che visualizzare il prezzo dell’adesivo per auto aggiornato in tempo reale in base alle specifiche del progetto, con la possibilità di usufruire di un risparmio importante in base alla quantità di adesivi ordinati per la decorazione pubblicitarie di tutti i propri automezzi.

Come personalizzare un adesivo per auto in modo efficace

Un adesivo per auto può essere personalizzato con il logo aziendale, per accrescere la notorietà del brand in un contesto territoriale specifico, una soluzione efficace per le attività di realtà strettamente legate al territorio, come ditte di giardinaggio, idraulici, venditori di infissi o società di autonoleggio. Gli adesivi da personalizzare per l’auto permettono anche di identificare i mezzi della flotta, sfruttando la visibilità dei veicoli quando i collaboratori percorrono molti chilometri in autostrada.

Con gli adesivi per auto personalizzati è possibile anche promuovere prodotti e prestazioni, ad esempio inserendo dei riferimenti ai servizi realizzati da un elettricista o i prodotti di un laboratorio di pasticceria che rifornisce i bar della zona.

In questo caso è fondamentale inserire anche i contatti aziendali assicurandosi che siano ben visibili, ad esempio mostrando il numero di telefono, il sito web o la pagina social dell’attività.

Il progetto grafico deve essere studiato con attenzione, creando un design accattivante e coinvolgente, in grado di attirare subito l’attenzione, valorizzando bene gli elementi principali del messaggio pubblicitario come il numero di telefono o l’indirizzo del punto vendita.

I colori vanno scelti anche in base alla tonalità del veicolo su cui applicare l’adesivo personalizzato, per mettere in risalto l’aspetto promozionale del supporto e ottenere performance adeguate.

A cosa serve un adesivo per auto personalizzabile?

Un adesivo per auto personalizzabile permette di farsi pubblicità in modo quasi gratuito, sfruttando la circolazione dei propri veicoli durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Allo stesso tempo, è possibile decorare in modo pubblicitario anche la propria vettura privata, per promuovere il marchio aziendale anche quando si utilizza l’auto per la vita privata, aumentando la visibilità del brand in modo semplice e accessibile.

Con gli adesivi personalizzati per auto è possibile allestire i veicoli in occasione di eventi aziendali, raduni e manifestazioni, oppure promuovere l’apertura di una nuova attività sfruttando l’efficacia marketing visuale.

Per essere sicuri di utilizzare al meglio le potenzialità degli adesivi per auto customizzati è essenziale una stampa di alta qualità, rivolgendosi ad aziende in grado di proporre design personalizzabili e un supporto completo per la promozione del brand.