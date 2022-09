Arriva la carta del docente, disponibile online: che cosa si può acquistare

COSENZA – I lavoratori dipendenti hanno ora uno strumento in più per contrastare il caro energia. Con il decreto Aiuti bis il Governo ha infatti introdotto il nuovo bonus bollette da 200 euro: un incentivo che può essere erogato dalle aziende per contribuire alle spese di acqua, gas e luce. Una voce che va a sommarsi ai benefit previsti dal welfare aziendale portato a 600 euro dallo stesso decreto e che è interamente deducibile sia dal dipendente che dalla società. Ecco come funziona e come ottenerlo. In realtà, non è un vero e proprio abbuono, ma un cosiddetto “Fringe Benefit”, ovvero un benefit che fa parte del welfare aziendale e che le aziende non erogano ai dipendenti sotto forma di denaro, ma con beni e servizi. Per il datore di lavoro si tratta di soldi interamente deducibili, che vanno a ridurre l’imponibile fiscale della società. Per il lavoratore sono somme nette, non soggette a contribuzione (quindi non generano aumenti della pensione) né a prelievo fiscale.

Come spiega l’associazione di consumatori Altroconsumo “il nuovo provvedimento concede ora alle aziende private la possibilità di erogare dei contributi a favore dei propri dipendenti finalizzati a pagare le utenze domestiche e di inserirli tra le somme previste dal programma del welfare aziendale che passa da 258 a 600 euro all’anno”.

Chi ha diritto al bonus bollette

Il bonus può esser erogato solo dalle aziende che operano nel settore privato, sono quindi escluse le pubbliche amministrazioni. I beneficiari sono esclusivamente i lavoratori dipendenti, cioè coloro che percepiscono uno stipendio da lavoro dipendente. Chi riceve il contributo non paga alcuna imposta perché non è considerato reddito imponibile; allo stesso modo, l’azienda lo deduce completamente dal proprio reddito. In pratica azienda e lavoratore non pagano le tasse sul contributo bolletta.

Come ottenere il contributo

Il contributo non deve esser richiesto, infatti è l’azienda che decide se erogarlo o meno, potendo anche scegliere liberamente le persone cui destinarlo. quindi non si tratta di un contributo percepito indistintamente da tutta la popolazione dipendente dell’azienda.

Come si usa il bonus bollette

Al momento non è ancora chiaro come dovranno essere erogati questi contributi da parte dell’azienda. Per ora un punto fermo riguarda il fatto che questi bonus rientrano tra gli altri beni ceduti o tra i servizi prestati come welfare aziendale ai dipendenti. Per la prima volta questo contributo rientra tra le voci di spesa del welfare aziendale e rimane in vigore per tutto il 2022. Questo significa che, in caso di contributi già erogati nei mesi passati, sia il dipendente che l’azienda possono recuperare le imposte indebitamente versate.

Con il bonus introdotto il nuovo tetto ai benefit

Il Bonus benzina introdotto lo scorso luglio non concorre al raggiungimento del limite di spesa massimo per le erogazioni di beni e servizi da parte dell’azienda. Al contrario, invece, il bonus bollette rientra nel calcolo complessivo del valore del welfare aziendale, quindi di tutte quelle voci che non costituiscono reddito (non sono quindi tassate) e che sono deducibili per le imprese. Prima dell’introduzione di questo contributo finalizzato al pagamento delle utenze domestiche, il tetto massimo di beni e servizi da parte delle imprese ai propri dipendenti ammontava a 258,23 euro all’anno. Ora questo limite viene raddoppiato, arrivando a 600 euro annui.

Bonus e detrazioni: la guida per orientarsi

Questi contributi di cui abbiamo parlato sono di fatto un “regalo” che le aziende private decidono di fare ai propri dipendenti. Tuttavia il Governo in questi ultimi anni ha messo a disposizione dei cittadini una serie di veri e propri bonus e incentivi per alleggerire i rincari o a far quadrare i conti. Non tutti, però, conoscono davvero tutti i contributi al momento disponibili e, soprattutto, non tutti conoscono le modalità per ottenerli. Per questo motivo, nell’ambito del progetto RESS (finanziato dal ministero dello Sviluppo Economico) abbiamo deciso di offrire ai consumatori una pagina di facile consultazione, nella quale potrai trovare tutte le informazioni che cerchi riguardo i bonus, gli ecobonus e gli incentivi governativi che al momento si possono ottenere.