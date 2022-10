Ora balconi e terrazzi si possono chiudere senza chiedere permessi. Ecco come

COSENZA – Arriva un’importante novità per balconi e verande, grazie alla semplificazione inserita nel Decreto Aiuti bis che ha ottenuto il via libera definitivo del Senato la scorsa settimana e si appresta a diventare legge. Modifiche per tutti i cittadini che rientreranno d’ora in poi nell’edilizia libera e che consentono di intervenire per ridurre la dispersione termica e favorire il risparmio energetico. Non sarà più necessario chiedere le autorizzazioni comunali per installare vetrate che chiudano balconi e verande, purché le vetrate siano rimovibili (Vepa). Restano invece tutti gli altri vincoli, da quelli paesaggistici a quelli di sicurezza fino a quelli contrattuali e condominiali. Ecco come funzionano questi tipi di vetrate e quando vale la pena installarle.

Ma è tutto davvero così semplice o si rischia di incorrere in multe e sanzioni salate? L’associazione di consumatori “Altroconsumo” ci lo spiega in modo semplice con una guida pratica che ci spiega cosa si può fare e cosa no.

L’articolo 33-quater modifica il Testo Unico Edilizio, facendo rientrare l’installazione di queste “vetrate temporanee” nel ventaglio degli interventi di edilizia libera, ovvero tra quei lavori che possono essere realizzati senza titoli abilitativi di alcun tipo, per intenderci niente DIA, CILA o SCIA. Ma cosa sono queste vetrate rimovibili? Di che materiale sono fatte? Quanto costa installarle? E quali sono le controindicazioni?

Cosa sono le Vepa?

Vepa è l’acronimo di “vetrate panoramiche amovibili”; proprio la parola “amovibile” è la condizione fondamentale per poterle far ricadere nell’edilizia libera. Si tratta in soldoni di lastre di vetro che chiudono la parte frontale del balcone, dal piano fino alla soletta del piano superiore, ma che essendo fatte a pannello, possono scorrere l’una sopra l’altra per poter essere impacchettate e quindi rimosse facilmente.

Possono avere spessori diversi e soprattutto essere dotati di tecnologie che permettono o meno la filtrazione della luce, ad esempio per evitare di abbagliare una persona che sta leggendo o che lavora al computer. Queste strutture, poi, devono favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso d’aria per garantirne il ricambio all’interno.

Insomma, non devono configurare uno spazio stabilmente chiuso, cosa che porterebbe a una variazione della volumetria dell’appartamento o al mutamento della destinazione d’uso dell’immobile. Per intenderci la vetratura non è fissata a un telaio ma il vetro può scorrere o essere impacchettato per poter aprire o chiudere l’intero sistema in qualsiasi momento.

Quando sono utili queste vetrate

Chiudere una veranda o un balcone attraverso un sistema amovibile può essere utile soprattutto nei momenti dell’anno di freddo mite ma soleggiato (ad esempio quelli di fine inverno): se il balcone è sufficientemente grande si può sostare nella zona chiusa ad esempio per pranzare, leggero un libro o prendere un caffè. Se invece il balcone è piccolo, chiudendolo, si può godere comunque di una zona di fatto “preriscaldata” che impatterà positivamente sul risparmio energetico della casa. Un risparmio che dipende comunque da molti fattori (come la cubatura della casa o il modo in cui è costruita), e che si stima non vada oltre il 5-10% considerando il panorama dell’edilizia tradizionale italiana.

Quando non servono o non vanno usate

Come sappiamo l’utilità di queste soluzioni è sfruttare l’apporto gratuito dei raggi solari, questo implica però che nella maggior parte dei casi questi sistemi non possono essere usati appena arriva la bella stagione: si avrebbe in questo caso un rischio di surriscaldamento e di effetto serra in queste zone. Di contro a fine autunno, inizio inverno, le giornate sono spesso uggiose e senza sole: il rischio che queste aree possano essere fredde e umide è particolarmente elevato. In questo periodo, meglio anche valutare di non tenere in queste zone arredamento o oggetti che potrebbero soffrire l’umidità, come divani in stoffa o libri.

Quanto costano e come si installano

Il costo di una vetrata di questo tipo dipende da molti fattori ed è difficile quantificare quanto potrebbe costare l‘installazione. Bisogna comunque tener presente che si tratta di un lavoro che difficilmente si riuscirebbe a fare da sé, ed è quindi necessario rivolgersi a un installatore specializzato, che nel prezzo “chiavi in mano” metterà sia i costi dei materiali sia quelli della manodopera.

Per quanto riguarda proprio i costi dei materiali, il prezzo varia dal tipo di vetro, dai sistemi di scorrimento e chiusura, dalle finiture e dai profili che si sceglie di mettere. Al netto di tutti questi aspetti, si può ipotizzare un prezzo di partenza di circa 300 euro al metroquadro. Il nostro consiglio comunque è quello di richiedere più di un preventivo (possibilmente con un sopralluogo) e verificare attentamente i materiali inseriti nell’offerta.

Sono sempre più frequenti eventi metereologici estremi, venti con raffiche che raggiungono anche i 100 km/h, grandinate, bombe d’acqua; per questo tipo di strutture è quindi fondamentale scegliere materiali resistenti e installatori professionali. In caso di danni, infatti, causati dal distaccamento di una parte di queste vetrate, a rispondere è il padrone di casa, che però si potrà rivalere sull’installatore.

Si possono detrarre questi lavori?

Proprio per la natura di queste vetrate, i lavori non rientrano in nessuna detrazione. Stando alla normativa devono rimanere vetrate rimovibili, quindi, non fanno parte della struttura fissa dell’immobile e, anche per questo non possono configurarsi come infissi. Rimane dubbia la questione del presunto risparmio energetico, che andrebbe in ogni caso certificato, ma anche in questo caso essendo modifiche non strutturali non rientrano nella possibilità di detrazione.

Niente autorizzazione, ma restano gli altri vincoli

Partiamo da un presupposto: il solo fatto di non dover più chiedere autorizzazione al Comune perché il tutto rientra nell’edilizia libera, non vuol dire che si può fare quello che si vuole. Il decreto rimanda chiaramente al Testo Unico Edilizio, il quale prescrive comunque il rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle norme edilizie settoriali anche per le attività non soggette ad autorizzazione o comunicazione.

Dunque, prima di iniziare i lavori sarà necessario prendere visione delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Nel nostro paese molti edifici sono tutelati a livello paesaggistico o ambientale, in tal caso bisogna rivolgersi alla Sovrintendenza che dovrà esprimere un parere tecnico.

Occhio a cosa dice il condominio

Ci sono poi le regole condominiali che vanno ugualmente rispettate. Le vetrate incidono sulla facciata e devono tener conto dell’estetica dell’edificio, devono cioè rispettare il “decoro condominiale” . Il regolamento condominiale fornisce indicazioni in questo senso, determinando ad esempio dimensioni, colori e materiali, e alle quali i condomini devono adeguarsi.

Importante, in fine, verificare che non vi siano specifiche disposizioni provenienti da un regolamento di tipo contrattuale (disposto dal costruttore o approvato dai singoli condomini al momento dell’acquisto). Un divieto proveniente da un tal regolamento ha valore imperativo al punto che l’amministratore di condominio può ottenere la rimozione delle vetrate montate in contrasto con il regolamento contrattuale.

L’amministratore non può vietarlo

Al netto di tutte le verifiche urbanistiche, contrattualistiche e condominiali, l’autorizzazione per questi lavori non deve passare obbligatoriamente da una delibera dell’assemblea di condominio. Se non ci sono vincoli di altro tipo, una volta informati per correttezza, amministratore e assemblea non possono vietare l’installazione delle vetrate montate nel rispetto delle regole condominiali.