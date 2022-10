Porte aperte il 9 ottobre nei tredici ospedali più belli d’Italia

COSENZA – Prende il via l’edizione 2022 di Lilt for Women, l’iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che ogni anno in occasione della Campagna internazionale Nastro Rosa sensibilizza le donne sull’importanza della prevenzione del cancro al seno. Ottobre si tinge di rosa e dà il via a una serie di iniziative organizzate dalla Lilt. Prima fra tutte la possibilità di sottoporsi a visite senologiche gratuite prenotando al numero verde 800-998877 (lunedì-venerdì 10-15). La campagna di sensibilizzazione passa anche dalla corretta informazione: le sedi territoriali periferiche saranno impegnate a distribuire materiale informativo e illustrativo. Sono circa 60.000 i nuovi casi di cancro al seno in Italia stimati per il 2022, il 45% di tutti i tumori nella donna.

“Anche se la pandemia ha rallentato la nostra corsa per fermare il tumore al seno – specifica il presidente Lilt Francesco Schittulli – con circa 800.000 screening al seno in meno tra il 2020 e il 2021, il nostro traguardo rimane No Women with Cancer. L’auspicio è che questa campagna non sia vincolata al solo mese di ottobre, ma sia in grado di oltrepassare i limiti temporali per ricordare in particolare alle giovani donne che è importante osservare uno stile di vita sano e captare i cambiamenti del proprio corpo attraverso l’autoesame e la regolare palpazione”. “Ci auguriamo inoltre – aggiunge – che in un futuro non troppo lontano si possa mettere a terra una collaborazione fattiva con le istituzioni, le regioni e le Asl per permettere alle donne di accedere in modo semplice alle visite senologiche in qualsiasi periodo dell’anno e per rafforzare la medicina territoriale, affiancando la donna con consigli concreti e personalizzati sulla prevenzione”.

Mia LILT, l’app per la prevenzione

Nell’anno del suo centenario la Lilt lancia in quest’occasione anche l’app Mia LILT: un servizio “dedicato” di assistenza quotidiana per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria che, dopo un’attenta profilazione basata sullo stile di vita, fornisce consigli personalizzati e compila l’agenda della prevenzione, ricordando quali sono gli esami a cui sottoporsi regolarmente. L’app sarà disponibile a partire da novembre 2022 per sistemi Android a iOS.