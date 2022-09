Caro bollette, arriva un nuovo bonus del Governo da 150 euro

ROMA – Il Consiglio dei ministri ha dato via libera all’unanimità al dl Aiuti-ter, un pacchetto di nuove misure urgenti finanziato con circa 14 miliardi di euro e che prevede anche un bonus una tantum di 150 euro per aiutare i costi del caro bollette che gravano sulle tasche dei cittadini. Un bonus inferiore rispetto a quello di luglio ma per una platea di beneficiari più ampia. Il bonus andrà direttamente in busta paga ed è rivolto ai lavoratori dipendenti che a novembre, avranno avuto una retribuzione non superiore a 1.538 euro, e ai pensionati e lavoratori autonomi con redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui. Un contributo che riguarderà circa 22 milioni di persone, inclusi coloro i quali ha un reddito così basso da non presentare denuncia dei redditi o, pur presentandola, non beneficiano di detrazioni.

Sarà l’Inps ad erogare il contributo rivolto anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Lo riceveranno anche i percettori e i nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza, i lavoratori domestici, chi percepisce indennità di disoccupazione agricola, co.co.co, dottorandi e assegnisti, lavoratori di Sport e Salute spa, lavoratori dello spettacolo, sempre con reddito entro i 20 mila euro. Il contributo in pratica è rivolto alle stesse categorie che a luglio scorso, hanno richiesto il bonus 200 euro. In tal caso si tratta di 150 euro netti da erogare nei mesi di novembre e probabilmente dicembre. Nel decreto si legge che le modalità di corresponsione delle indennità saranno fornite dall’Inps e da Sport e Salute S.p.a. entro 30 giorni dalla pubblicazione del testo.