L’Italia non è un Paese per giovani: 400mila emigrati in 5 anni. Calabria quinta in classifica

Quando un nuovo prodotto, servizio, o anche “attore” se volete, si immette sul mercato è possibile notare come ci siano delle procedure abbastanza simili in tutte le occasioni. Occorre analizzare attentamente la concorrenza, capire quali siano le esigenze dei propri futuri clienti, se è possibile espandersi all’estero e così via. Ma spesso e volentieri, prima di “volare” così in alto, molte aziende decidono di partire dalla dimensione locale per poi espandersi verso il resto del mondo portando però sempre con sé gli insegnamenti del locale (non per niente di recente si è parlato di glocal). Partendo dunque da questo punto come si possono promuovere al meglio le attività locali? Vediamo dunque cinque idee più una per fare ciò al meglio!

Cinque idee più una

Partendo proprio dalla base il consiglio migliore è sempre quello di dare qualcosa, letteralmente, in mano ai propri clienti con un gadget o un altro tipo di oggetto brandizzato gratuito con il logo ed i contatti della propria attività. Può essere qualsiasi cosa, o quasi, come un quaderno personalizzabile di Maxilia.it, basta che non sia troppo grande e si possa utilizzare comodamente nella vita di tutti i giorni.

Come detto sopra un piccolo quadernetto può essere un’idea molto simpatica poiché ci sarà sempre bisogno di prendere qualche appunto al volo e poi lo si può portare sempre con sé. Qui ci si può davvero sbizzarrire con le fantasie di geometrie e di colori!

Altrettanto pratico, portatile e tascabile poi, in tutti i sensi, una penna andrà sempre a braccetto con il quadernetto sopra citato, con un taccuino o con qualunque altra cosa possa servire per prendere un appunto al volo. Semplice ed efficace, proprio come un appunto!

Un altro oggetto che può far sempre comodo e che, soprattutto, verrà sempre tenuto costantemente sott’occhio dai suoi nuovi proprietari sarà un portachiavi per le chiavi di casa o della macchina. Del resto, sempre meglio riceverlo che andarselo a comprare apposta, non trovate anche voi?

Non tutto deve essere per forza tangibile

Una volta chiarito il concetto sui gadget brandizzati, ci potrebbero essere tantissimi altri esempi ma diciamo che ora avete un’immagine più precisa su di essi, è venuto ora il momento di passare ad un altro tipo di metodi per promuovere al meglio un’attività locale.

Ovviamente occorrerà che l’attività in questione sia presente su tutti i social possibili in maniera tale da ricevere la massima visibilità da tutti i tipi di pubblico. Si può partire dai “canonici” Facebook ed Instagram fino ad arrivare su YouTube, soprattutto per la questione video, LinkedIn, per il profilo lavorativo, ed anche TikTok.

Molto collegato a questo mondo è poi il trovare il giusto influencer che sponsorizzi tale attività o finire in una delle sue storie, basti pensare al “salto” di visibilità che si fa se si viene ripostati dalla Ferragni.

Infine pubblicizzarsi durante i grandi ed i piccoli eventi con uno stand apposito non farà mai male e, anzi, contribuirà a far conoscere ancora di più il nome dell’attività ed i volti dietro ad essa!