Finanza: le forme di investimento più comuni da conoscere - QuiCosenza.it

Una delle strategie consigliate a chi è interessato agli investimenti nel mercato azionario è quella di diversificare il proprio portafoglio, così da ridurre il rischio di perdite ingenti. L’impatto sull’investitore della brusca caduta di un titolo azionario può ad esempio essere attenuato dalla crescita regolare del valore delle azioni di un’altra azienda. La diversificazione può riferirsi al settore economico in cui si investe o all’area geografica in cui sono situate le aziende, ma anche alla tipologia di forme di investimento. Qui vedremo i più comuni investimenti finanziari e alcune delle loro caratteristiche, così da comprendere più chiaramente vantaggi e svantaggi di ognuno.

Investimento in azioni

Quando si parla di investimenti, solitamente la prima tipologia a cui tutti pensano sono le azioni, che permettono di acquisire una quota di una società privata. Questa opzione di investimento può fare gola per via dei rendimenti potenzialmente elevati, ma al tempo stesso è più esposta a rischi di perdite e non offre alcuna tutela sul capitale. Le azioni offrono una gamma ampia e variegata di possibilità di investimento, ed è possibile comprare o vendere i titoli quando lo si desideri, senza limitazioni di tempo. Un importante svantaggio è però la difficoltà nel prevedere le oscillazioni di valore, che dipendono dalla domanda e offerta all’interno dei mercati finanziari. Sono per questo più adatte a investitori esperti, ed è consigliato consultare piattaforme per prevedere ad esempio l’andamento di azioni Lucid Motors rispetto ai concorrenti, oppure per identificare i settori con maggiori probabilità di crescita negli anni a venire.

Investimento in titoli di Stato

Un’altra tipologia di investimento piuttosto conosciuta sono i titoli di Stato, disponibili sotto forma di una scelta ampia di prodotti come BTP o BOT. Le obbligazioni emesse dallo Stato hanno il notevole vantaggio di essere garantite e quindi di comportare un basso rischio, ma al tempo stesso richiedono un investimento nel lungo termine di almeno 10 anni e offrono un rendimento piuttosto ridotto a fronte di costi elevati. Il pagamento degli interessi può avvenire a intervalli regolari tramite cedole, oppure in un’unica soluzione alla scadenza dei titoli.

Buoni fruttiferi postali

Rimanendo tra gli investimenti a basso rischio, un’altra opzione sono i buoni fruttiferi postali. Si tratta di obbligazioni emesse dalle Poste Italiane che, come i titoli di Stato, godono di una garanzia che riduce il rischio di perdita del capitale. È possibile richiedere in ogni momento il rimborso della somma investita, tuttavia per ottenere il rendimento ottimale da questi buoni è necessario investire nel lungo termine. Si ha inoltre il vantaggio della tassazione agevolata del 12,5%, e non sono poi applicati costi o spese per sottoscrivere e gestire i buoni. A differenza dei titoli di Stato, non sono sottoposti alle fluttuazioni del mercato ma offrono un rendimento minimo garantito che va dallo 0,25% all’1,25%. Questa tipologia di investimento non sempre è conveniente, e in periodi di alta inflazione come quello attuale lo Stato deve aggiustare il loro rendimento per adeguarsi alla situazione macroeconomica.

Opzioni per investimenti alternativi

Oltre agli investimenti tradizionali appena analizzati, esistono oggi alcune tipologie di investimenti alternativi che offrono rendimenti più elevati, naturalmente a fronte di un rischio più alto. Tra questi citiamo i private equity, simili a fondi di investimento con un’importante differenza: si occupano infatti di investire capitali in società non quotate, startup innovative e progetti nuovi. Un altro tipo di investimento non tradizionale sono gli hedge funds, che puntano a proteggere il capitale attraverso la gestione dei rischi e al tempo stesso a fornire un rendimento alto. Presentano comunque un rischio maggiore rispetto ai fondi di investimento tradizionali, e come i private equity sono rivolti a investitori che abbiano a disposizione un capitale elevato.