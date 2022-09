Gimbe: calano i ricoveri per Covid, preoccupazione su autunno-inverno

COSENZA – Tra i tanti concorsi pubblici del 2022 arriva anche quello indetto dall’Agenzia delle Entrate che ha avviato la procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3 (diplomati). Il profilo professionale richiesto è quello di assistente tecnico, da destinare agli uffici dell’Agenzia delle entrate per le attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare. Le nuove risorse saranno impiegate in sedi e uffici lungo tutto il territorio nazionale e le domande andranno presentate entro le ore 23.59 del giorno 23 settembre 2022

Sedi e uffici interessati

Le sedi di assegnazione dei vincitori son in tutte le regioni italiane (Calabria compresa) e riguarderanno gli Uffici Provinciali del Territorio, le Direzioni Regionali e Provinciali la Direzione Centrale Servizi Estimativi e l’Osservatorio del Mercato Immobiliare, la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare.

CLICCA QUI PER IL BANDO DEL CONCORSO

Requisiti di ammissione

Alla procedura selettiva di cui al presente bando possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati:

a) Diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, oppure diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale indirizzo Edile, oppure diploma di maturità tecnica di Perito Industriale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto oppure diploma di istruzione secondaria superiore afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”

b) cittadinanza italiana;

c) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari

d) godimento dei diritti politici e civili

e) idoneità fisica all’impiego

Presentazione delle domande – Termine e modalità

Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica (tutte le info sono nel bando di concorso), entro le 23.59 del giorno 23 settembre 2022, utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso.

Per la partecipazione al concorso il/la candidato/a deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui/ lei intestato. Decorso il termine per la presentazione delle candidature, il candidato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica per effettuare la stampa della propria domanda che dovrà essere conservata per poi essere esibita, sottoscritta dal candidato, al momento dell’identificazione per lo svolgimento della prova oggettiva tecnico-professionale e consegnata all’eventuale prova orale

Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Entro il termine di presentazione delle domande l’applicazione informatica consente di modificare, anche più volte, i dati già inseriti in domanda; in ogni caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione più recente. La data/ora di presentazione telematica della domanda di ammissione al concorso è attestata dall’applicazione informatica. Allo scadere del termine indicato, l’applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.

CLICCA QUI PER IL BANDO DEL CONCORSO

Attività e competenze del profilo professionale assistente tecnico

L’assistente tecnico è in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche, fornisce supporto alla programmazione e all’operatività dei servizi catastali e cartografici, dei servizi di consulenza tecnico-estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare, collaborando alla predisposizione, la rappresentazione, il monitoraggio dei dati. L’assistente tecnico opera, altresì, nei processi relativi all’aggiornamento delle banche dati catastali (fabbricati e terreni) e di cartografia, nella fase di accettazione e verifica tecnico-amministrativa della documentazione presentata dall’utenza, nel controllo/verifica in back office degli atti tecnici, e nel rilevamento in sopralluogo (ad esempio: rilievi planimetrici e topografici, elaborazione e aggiornamento di mappe). Fornisce all’utenza consulenza e informazione caratterizzata da discreta complessità. Collabora nelle pratiche di contenzioso, fornendo il necessario supporto tecnico-fiscale.

L’assistente tecnico opera nell’erogazione di servizi di consulenza tecnico-estimativa riferiti ai beni mobili ed immobili, finalizzati alla redazione di perizie di stime e di pareri di congruità tecnico-economica, nonché nella rilevazione dei valori e dei prezzi di compravendita per l’Osservatorio del mercato immobiliare. Nello svolgimento dei compiti di natura immobiliare l’assistente tecnico collabora con i funzionari tecnici, curando direttamente le attività non demandate a questi ultimi. Può assumere la direzione dei lavori, effettuarne il collaudo e redigere capitolati e computi metrici entro i limiti fissati dalla legge che disciplina la professione di geometra. Ha infine competenze di problem solving, tensione al risultato, iniziativa, flessibilità, orientamento all’altro.