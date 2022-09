Demolizioni di case abusive “Lockdown finito, ok agli abbattimenti”

ROMA – Non solo caos nel trasporto aereo, perchè nel corso di questa torrida estate, si sono verificati disagi anche riguardo alle prenotazioni di strutture alberghiere. In particolare, si segnala il caso di Booking, la nota agenzia di viaggi online. L’associazione Codici sta seguendo una vicenda da cui emergono due criticità. Lo sfortunato protagonista è un utente che aveva prenotato un hotel su Booking ed è stato costretto a rinunciare al soggiorno a causa del Covid. A quel punto ha proceduto con la disdetta, ma si è scontrato con due problemi. Il primo è il mancato riconoscimento del rimborso da parte dell’agenzia. Il consumatore ha anche contattato la struttura alberghiera per avere informazioni in merito, ma gli è stato risposto che non potevano fare nulla, perché la gestione della prenotazione dipendeva esclusivamente da Booking. Il secondo problema, invece, ha riguardato il servizio assistenza. L’utente non ha ottenuto nessuna risposta alle richieste di chiarimento inoltrate online all’agenzia di viaggi.

“Abbiamo deciso di fare una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – perché riteniamo che il consumatore sia stato danneggiato. Il diritto al rimborso è evidente quando c’è una situazione di Covid, così come è doveroso fornire un’assistenza adeguata agli utenti, garantendo risposte tempestive ed informazioni chiare. Nel caso in questione tutto ciò è venuto meno. È, quindi, opportuno che l’Antitrust proceda con le verifiche, anche per tutelare altri consumatori che dovessero essere incappati nella stessa situazione. Proprio per questo invitiamo a segnalare eventuali casi analoghi”.

Gli Sportelli di Codici sono a disposizione per fornire assistenza in caso di problemi con le prenotazioni effettuate tramite Booking.