A Ferragosto al lavoro 4.960 Vigili del Fuoco, 15 Canadair e 8 elicotteri

ROMA – Vacanze estive non solo al mare ma anche in montagna: sulle Dolomiti e le Alpi ma anche sugli Appennini continua il boom delle presenze turistiche. Secondo uno studio di Jfc che l’ANSA pubblica in anteprima, nell’estate 2022 complessivamente si raggiungeranno 71 milioni di presenze in strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere di vario genere, seconde case, etc. Di queste, 24 milioni saranno le presenze registrate nelle strutture ricettive. “Un dato rilevante, se comparato ai 49 milioni di presenze registrate lo scorso anno in questi ambiti. Per le vacanze estive in montagna continua la fase di rilancio e di scoperta iniziata con l’avvento del Covid 19”, commenta Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e autore dello studio.

“Rilancio – aggiunge – per tutti coloro che, negli anni, si erano sempre più allontanati dalla propria residenza prediligendo viaggi all’estero, compreso l’utilizzo della propria seconda casa “al fresco”, nelle località alpine o appenniniche; scoperta per chi, invece, ha deciso di trascorrere un soggiorno all’aria aperta, a contatto con la natura, lontano dai grandi flussi turistici e, per questo motivo, si è approcciato a questi territori”. Anche nella fase di lento “ritorno alla normalità”, la curva di interesse verso le destinazioni montane ed appenniniche non è andato scemando, anzi. Il consumo di vacanze in questi luoghi continua a segnare indici estremamente positivi, “tanto – sottolinea Jfc – da far preoccupare diverse amministrazioni comunali per la difficile gestione che ingenti flussi di turisti possono creare”.

Con un punteggio complessivo di 1.172 voti Cortina d’Ampezzo è la regina nel ranking delle destinazioni montane stilata da Jfc. Al secondo posto si posiziona la valdostana Courmayeur con 1.144 voti ed al terzo posto, invece, una destinazione trentina: si tratta di Madonna di Campiglio, con 920 punti. Jfc realizza poi singole classifiche su classifiche su varie tematiche da cui emerge che Courmayeur, poi Bormio e Bressanone sono state indicate come le destinazioni più “rilassanti e tranquille”; Livigno, San Vigilio di Marebbe e Molveno come le destinazioni più “green”. Gli italiani, inoltre, considerano Andalo, Asiago e Canazei le destinazioni più “family”, mentre la destinazione più “divertente” è Madonna di Campiglio, seguita da Cortina d’Ampezzo e Livigno. Infine, i nostri connazionali indicano come destinazione montana/appenninica più “trendy” Cortina d’Ampezzo, seguita da Courmayeur e Madonna di Campiglio.

Questa la top 20 della classifica generale: nelle prime 10 posizioni ci sono ben 5 destinazioni trentine, 2 località venete e 2 valdostane, oltre a 1 destinazione lombarda. 1 Cortina d’Ampezzo 1.172 2 Courmayeur 1.144 3 Madonna di Campiglio 920 4 Livigno 918 5 Canazei 913 6 Asiago 901 7 Andalo 823 8 Moena 813 9 Breuil-Cervinia 699 10 Molveno 634 11 Bormio 631 12 San Vigilio di Marebbe 544 13 Ponte di Legno 492 14 Ortisei 470 15 Auronzo di Cadore 384 16 Bressanone 382 17 Sappada 381 18 Roccaraso 322 19 Pinzolo 239 20 Merano 238 20 San Martino di Castrozza 238.