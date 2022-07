ROMA – Nuove opportunità lavorative sul fronte nazionale, Mediaworld la nota catena di distribuzione specializzata nell’elettronica e negli elettrodomestici che è pronta ad assumere oltre 120 risorse per nuove aperture in Italia come ha. L’azienda, come riporta un articolo del Sole24 ore, ha annunciato un piano di investimenti da ben 101 milioni di euro per il triennio 2022-2024, che servirà a potenziare e rinnovare la rete di vendita come anche evidenziato in un recente articolo del Sole24ore. Il programma di sviluppo prevede, in sostanza, il rinnovo dei punti vendita già presenti sul territorio nazionale e l’apertura di nuovi negozi. Entro fine anno, infatti, l’azienda ha intenzione di aprire 9 nuovi store, tra grandi superfici e negozi smart, che seguiranno le 6 aperture realizzate nella prima parte dell’anno. Per quanto riguarda il restyling dei punti vendita già operativi, invece, è prevista la ristrutturazione di 22 negozi nell’arco del 2022. Sono numerosi i posti di lavoro attesi grazie al piano di espansione. In totale sono tra le 100 e le 120 le risorse che saranno assunte nei prossimi mesi.

«A Roma è stato inaugurato l secondo Tech village d’Italia e il terzo in Europa che ha richiesto uno stanziamento vicino ai 4 milioni – premette Luca Bradaschia, ad di MediaWorld Italia -. Nella prima parte dell’anno sono stati aperti 6 nuovi negozi e la roadmap prevede altre 9 aperture tra grandi superfici e negozi smart entro la fine dell’anno». C’è poi l’attività di revamping della rete di vendita con interventi di ristrutturazione completa in 22 negozi nel corso del 2022. «Abbiamo in programma di intervenire su un numero altrettanto importante di punti vendita ogni anno per i prossimi tre anni – aggiunge l’ad -. Il 70% del budget è destinato al canale di vendita e la quota restante è per il potenziamento dell’infrastruttura digitale». Questa politica di sviluppo porterà all’ingresso in azienda di nuove risorse, tra le 100 e le 120 entro fine anno”

Come posso inviare la mia candidatura?

Coloro i quali sono interessati alle assunzioni, possono consultare la pagina Mediaworld Lavora con noi, dalla quale è possibile candidarsi con l’invio del CV in base alla specifiche posizioni aperte.

Quali sono le figure ricercate?

Per lo più vengono ricercati commessi e altre figure da assumere nei punti vendita, sia di nuova apertura che già operativi sul territorio, ma anche personale da assumere presso la sede centrale.

Inoltre, sono ricercate figure come:

– Junior Buyer (Stage);

– Addetto MW Service (Stage);

– HR Payroll and Administration (Stage);

– Senior Digital Marketing Specialist;

– HR Training, Engagement & Internal Communication Support (Stage);

– Payroll and Administration Specialist;

– HR Analytics (Stage);

– Consumer Financing Manager.

Quali sono le sedi previste dalle nuove assunzioni?

Le sedi previste, sono dislocate in: Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Veneto, Trentino Alto Adige, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Calabria, Liguria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Lazio.

Qual è il tipo di contratto previsto?

Solitamente, i contratti di lavoro sono a tempo determinato, con orario full time e part time, e tirocini retribuiti con rimborso spese, della durata di 6 mesi.

Qual è lo stipendio previsto da Mediaworld?

Secondo dati raccolti online, gli stipendi medi mensili per Addetto/a alla vendita presso MediaWorld Italia sono circa €885, ovviamente lo stipendio varia in base alla posizione occupata in azienda.

Come funziona il processo di selezione?

Le selezioni nei negozi MediaWorld sono articolate in diverse fasi, a partire dalla valutazione delle candidature pervenute online. Le figure che risultano di maggior interesse per l’azienda passano, poi, alla successiva fase di valutazione che viene curata direttamente dagli Specialisti delle Risorse Umane o dal Direttore di Punto Vendita, in cui vengono considerate varie caratteristiche dei candidati, quali ad esempio l’interesse per il mondo dell’elettronica, l’orientamento al cliente e la disponibilità alla mobilità territoriale.

È previsto un periodo di formazione?

Sì, un percorso formativo articolato in formazione d’aula e online, per sviluppare le competenze specifiche per il ruolo e altre capacità, e di inserimento, per familiarizzare con i vari aspetti professionali e aziendali.