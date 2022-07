Internet dal cellulare: la versione mobile sta conquistando il mondo online

Lo stabilizzatore trasversale nello specifico, è responsabile della stabilità laterale dell’auto, ovvero della capacità di rimanere in posizione durante le curve. Senza uno stabilizzatore trasversale correttamente funzionante, una vettura può facilmente perdere il controllo e ribaltarsi, di conseguenza è importantissimo sostituirlo quando si danneggia o si usura. Nella guida di oggi, quindi, scopriremo tutte le info più rilevanti sugli stabilizzatori trasversali, noti anche come barre stabilizzatrici o anti-rollio.

Cos’è uno stabilizzatore trasversale?

Lo stabilizzatore trasversale per auto è un componente essenziale presente in qualsiasi vettura a quattro ruote. Come anticipato, aiuta a mantenere il peso del veicolo uniformemente distribuito, evitando che l’auto si ribalti in curva o durante le frenate improvvise. In genere questo componente si trova situato tra l’asse anteriore e quello posteriore, ed è collegato al telaio del veicolo. Per funzionare correttamente, lo stabilizzatore trasversale deve essere saldamente fissato al telaio e privo di piegature o segni di usura. Se lo stabilizzatore trasversale è danneggiato, può causare seri problemi di manovrabilità del veicolo e dunque di sicurezza: per questo motivo, è importante che venga ispezionato regolarmente da un meccanico qualificato.

Come funziona uno stabilizzatore trasversale?

Si tratta di un’asta metallica che attraversa l’auto lungo la sua intera larghezza, collegando le ruote. Come impedisce alla vettura di ribaltarsi? Lo fa distribuendo uniformemente il peso dell’auto su tutte e quattro le ruote. Quando una ruota inizia a perdere trazione, lo stabilizzatore trasversale trasferisce parte del suo peso sulle altre tre ruote, garantendo loro una maggiore aderenza al manto stradale. Di conseguenza, questo componente consente di mantenere le automobili stabili e sicure alle alte velocità o quando si affronta una curva.

Queste biellette devono essere sostituite periodicamente, dato che con il tempo tendono a consumarsi, per via delle continue sollecitazioni meccaniche subite dallo stabilizzatore trasversale.

Perché ho bisogno di uno stabilizzatore trasversale?

Lo stabilizzatore contribuisce a irrigidire il telaio, riducendo le probabilità di torsione o deformazione in caso di incidente. Inoltre, aiuta a distribuire il peso del motore e della trasmissione in modo più uniforme, migliorando la maneggevolezza e riducendo le sollecitazioni sugli altri componenti. Come detto, è essenziale per mantenere l’auto sulla retta via, letteralmente parlando. Questo vale soprattutto per veicoli di gamma alta come le auto sportive e i SUV.

Quando funziona correttamente, aiuta a contrastare gli effetti della forza centrifuga, mantenendo l’auto stabile anche nelle curve strette. Tuttavia, se lo stabilizzatore è danneggiato o difettoso, può far deviare l’auto dalla rotta, causando un potenziale incidente. Per questo motivo, è importante che lo stabilizzatore trasversale sia sempre funzionante: nel caso si abbiano dei dubbi sulle sue condizioni, conviene scegliere la prudenza e farlo ispezionare da un meccanico esperto.

Cause del malfunzionamento dello stabilizzatore trasversale in un veicolo

Sono diversi i fattori che possono contribuire al cedimento o all’usura dello stabilizzatore trasversale, come l’eccessivo rollio della carrozzeria e la pressione inadeguata degli pneumatici. In alcuni casi, il cedimento dello stabilizzatore trasversale può essere dovuto a difetti di fabbricazione, oppure all’usura di alcune parti fondamentali come le già citate biellette, le boccole, la sospensione e i bulloni. Altre volte, invece, lo stabilizzatore trasversale può essere semplicemente inadeguato, dunque troppo debole per sostenere il peso del veicolo. Indipendentemente dalla causa, il cedimento dello stabilizzatore può essere estremamente pericoloso per la sicurezza e deve essere prevenuto ad ogni costo, dato che rappresenta una delle maggiori cause di ribaltamento delle automobili.

Come sostituire uno stabilizzatore trasversale?

Il consiglio è di non ricorrere mai al fai da te, considerando l’importanza di questo componente per la sicurezza a bordo. Inoltre, la sostituzione dello stabilizzatore trasversale non è affatto semplice, dato che richiede il sollevamento del veicolo e lo smontaggio delle ruote. Il montaggio del nuovo pezzo di per sé non è complesso, ma un minimo errore potrebbe causare danni enormi, portando al ribaltamento della vettura in curva. In conclusione, conviene sempre rivolgersi al proprio meccanico di fiducia, per avere la certezza che la sostituzione dello stabilizzatore avvenga nella maniera corretta.